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頭份大橋下遭濫倒廢棄物 苗栗縣議員陳光軒盼重罰遏止歪風

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
中港溪頭份大橋下防汛道路旁遭濫倒廢棄物，明顯汙染環境，陳光軒今天現勘後在臉書發文，盼警方能儘速查緝不法行為者到案予以重罰，遏止歪風。圖／翻攝陳光軒臉書
中港溪頭份大橋下防汛道路旁遭濫倒廢棄物，明顯汙染環境，陳光軒今天現勘後在臉書發文，盼警方能儘速查緝不法行為者到案予以重罰，遏止歪風。圖／翻攝陳光軒臉書

苗栗縣頭份市頭份大橋下防汛道路旁，有地方民眾發現遭傾倒大堆摻雜廢棄物土方，縣議員陳光軒接獲反映後，今天上午也前往現場查看，確認該案已由縣環保局列案管制，並由頭份警分局調查追緝濫倒廢棄物行為人到案說明中。

苗栗縣政府環保局指出，該案經與二河局、頭份市公所與頭份警分局共同會勘後，發現遭傾倒廢棄物約35公噸建築物拆除、修繕工程末經分類完成產出的營建混合物（廢塑膠、廢木材、廢混凝土塊、生活垃圾等），係屬一般事業廢棄物，且已經違反廢棄物清理法，由於涉及偵辦證據保全問題，將會請示檢方是否可以移除。

苗栗多山區，已成為其它縣市的垃圾場，濫倒廢棄物事件層出不窮！陳光軒表示，之前也接獲民眾反映，縣內熱門觀光景點南庄鄉蓬萊溪護魚步道旁遭丟棄大量垃圾，嚴重影響環境；未料，中港溪頭份大橋下防汛道路，近日又發生遭人傾倒大量廢棄物，盼警方能儘速查緝不法行為者到案予以重罰，遏止歪風。

廢棄物 苗栗縣 溪頭

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