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免費！桃園暑假推「秒殺」親子共學課程 14日開放報名

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市家庭教育中心7、8月將推出「主題式共學親子童樂會」暑期課程。桃園區南門國小學童及家長今天率先體驗。記者朱冠諭／攝影
桃園市家庭教育中心7、8月將推出「主題式共學親子童樂會」暑期課程。桃園區南門國小學童及家長今天率先體驗。記者朱冠諭／攝影

暑假將至，桃園市家庭教育中心7、8月將推出「主題式共學親子童樂會」暑期課程，針對國小1年級到4年級學童開設9場實體工作坊，主題涵蓋數學、親子瑜珈、手作、科學、生態，且費用全免。課程將於本月14日中午12點起開放報名，數量有限，以親子1大1小為單位，每場次錄取15組。

教育局表示，本次暑期課程共有9場次，包括7月1日「小小花藝師，無所不在的黃金比例」，由數感實驗室團隊講師帶領親子運用「黃金比例」完成獨一無二的花藝作品；7月16日「親子一起動起來！親子瑜珈好好玩」，邀請職能治療師吳姿盈透過雙人瑜珈，激發孩子想像力與表達，並增進親子感情。

7月22日「夏日小兔花圈，夏日小花兔布偶」帶著親子創作DIY作品；8月6日「魔術裡的科學」教導親子製作魔術道具，體驗隱藏在魔術中的科學奧秘；8月19日「鼠鼠好朋友」則由講師帶領認識天竺鼠車車，除有近距離擼鼠體驗，也將有親子手作課程，讓小朋友將可愛鑰匙圈帶回家。

家庭教育中心今天邀請桃園區南門國小學童及家長率先體驗科學及手作課程。學生賴旻志表示最喜歡科學課程，陪同的爸爸說，孩子對自然科學有興趣，一起學也可以增進感情。

雙胞胎姊妹林唯曦喜歡科學課程，林岱晴則偏好手作，孝順的她還說要將手做的小兔子送給即將過生日的阿公。媽媽說，這次課程讓家長一起參加，可以理解孩子平常在學校學些什麼，同時讓孩子參與更多的創意課程，規畫相當棒。

桃園市家庭教育中心7、8月將推出「主題式共學親子童樂會」暑期課程。桃園區南門國小學童及家長今天率先體驗。記者朱冠諭／攝影
桃園市家庭教育中心7、8月將推出「主題式共學親子童樂會」暑期課程。桃園區南門國小學童及家長今天率先體驗。記者朱冠諭／攝影

親子 瑜珈 桃園

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