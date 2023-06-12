快訊

政大法律系生遭控開賣淫公司媒介性交易 驚動校方：已展開調查

MLB道奇隊這活動成公關災難：商業和進步只能二選一？

天母停車場汙水洞吃人！5歲童掉入「滅頂」 北市府：將開罰

新竹動物暑期夏令營來了！四大主題還可認識天竺鼠車車

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市立動物園、台灣昆蟲館暑期皆推出一系列主題課程。圖／新竹市政府提供
新竹市立動物園、台灣昆蟲館暑期皆推出一系列主題課程。圖／新竹市政府提供

新竹市立動物園2023年暑期夏令營來了！今年分別於7月11至14日及7月25至28日舉辦，共16梯次、320個名額，將在6月18日中午12點開放網路報名。值得注意的是，市府今年推出「動物們的夏日派對」四大主題課程，其中，喜愛日本動畫「天竺鼠車車」的孩童們，就可在四大主題中認識可愛天竺鼠「超可愛萌寵－天竺鼠飼育寶典」，機會難得。

今年暑期夏令營動物園推出四大主題，分別是帶領孩童認識可愛天竺鼠的「超可愛萌寵－天竺鼠飼育寶典」、最受孩童歡迎的「甲蟲知識小學堂－獨角仙篇」及「我是小小飼育員－鍬形蟲篇」，最後還有幫助大家破除蛇類偏見的「蛇蛇的腳去哪了－蛇類大解密」，透過課程及有趣的手作體驗來一同認識動物。相關活動詳情請上「新竹市立動物園 Hsinchu Zoo」粉絲專頁查詢。

另外，台灣昆蟲館也推出了一系列暑假專屬活動，內容包括認識各式甲蟲、挑戰暑假成為甲蟲王者的「六足王者甲蟲營－甲蟲三日營」；近距離觀察小動物、學習如何和動物正確互動及尊重生命的「我是飼育小達人－動物飼育二日營」、「刺蝟－飼育半日營」，及夜訪新竹公園尋找各種生物的「新竹公園夜間戶外導覽」。上述活動皆已開放報名，名額有限額滿為止，歡迎有興趣的民眾上「台灣昆蟲館－新竹館」粉絲專頁查詢。

新竹動物園夏令營深受親子歡迎，今年推出「動物們的夏日派對」四大主題課程，6月18日起開放報名。圖／新竹市政府提供
新竹動物園夏令營深受親子歡迎，今年推出「動物們的夏日派對」四大主題課程，6月18日起開放報名。圖／新竹市政府提供

新竹 動物園 天竺鼠車車

延伸閱讀

動物園將亞洲狼和黃金獵犬關在一起？園方曝「狼狗同框」感人背景：2年多了

野生黑熊疑闖日本動物園！園方急公告「臨時休園」掀熱議：沒預約就來面試？

2023新竹藝術博覽會於豐邑喜來登掀藝術狂潮

飼育員辭職「花豹難過到絕食快餓死」！動物園求他收編 大貓黏身邊夢幻現況曝

相關新聞

新北3區、北桃園今起停水43小時 桃市開設應變中心整備

配合捷運綠線工程，台水公司12日至14日辦理桃園區介壽路管線臨遷等3工程，北桃園及新北市林口區、泰山區、五股區預定今起8...

竹北天坑周邊社區 喊話沒真相不復工

竹北豐采520天坑事發至今1個多月，莊敬六街及勝利二路持續封閉，周邊5大社區上百住戶等不到搶險計畫，昨綁黃絲帶抗議，向竹...

社區球隊大驚奇 清安小熊留下苗栗縣長盃軟棒冠軍

苗栗縣清安小熊社區棒球隊昨天由公館鄉開礦國小5年級徐昊強投把關，3比2擊敗傳統勁旅台中市力行國小，在苗栗縣長盃軟式棒球錦...

新竹動物暑期夏令營來了！四大主題還可認識天竺鼠車車

新竹市立動物園2023年暑期夏令營來了！今年分別於7月11至14日及7月25至28日舉辦，共16梯次、320個名額，將在...

社區巡守隊車老舊有錢買不到 竹市府：警汰換車供續用

里、社區巡守隊是重要民力，但面臨巡守車輛不足、老舊問題，新竹市議員黃文政指出，受限內政部2016年施行要點，議員補助款不...

桃園智慧教室 建置率不到8成

桃園2016年起推動「智慧學校數位學堂計畫」在高中以下學校建置智慧教室，7年來全市智慧教室建置率不到8成，其中，國中僅6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦