新竹動物暑期夏令營來了！四大主題還可認識天竺鼠車車
新竹市立動物園2023年暑期夏令營來了！今年分別於7月11至14日及7月25至28日舉辦，共16梯次、320個名額，將在6月18日中午12點開放網路報名。值得注意的是，市府今年推出「動物們的夏日派對」四大主題課程，其中，喜愛日本動畫「天竺鼠車車」的孩童們，就可在四大主題中認識可愛天竺鼠「超可愛萌寵－天竺鼠飼育寶典」，機會難得。
今年暑期夏令營動物園推出四大主題，分別是帶領孩童認識可愛天竺鼠的「超可愛萌寵－天竺鼠飼育寶典」、最受孩童歡迎的「甲蟲知識小學堂－獨角仙篇」及「我是小小飼育員－鍬形蟲篇」，最後還有幫助大家破除蛇類偏見的「蛇蛇的腳去哪了－蛇類大解密」，透過課程及有趣的手作體驗來一同認識動物。相關活動詳情請上「新竹市立動物園 Hsinchu Zoo」粉絲專頁查詢。
另外，台灣昆蟲館也推出了一系列暑假專屬活動，內容包括認識各式甲蟲、挑戰暑假成為甲蟲王者的「六足王者甲蟲營－甲蟲三日營」；近距離觀察小動物、學習如何和動物正確互動及尊重生命的「我是飼育小達人－動物飼育二日營」、「刺蝟－飼育半日營」，及夜訪新竹公園尋找各種生物的「新竹公園夜間戶外導覽」。上述活動皆已開放報名，名額有限額滿為止，歡迎有興趣的民眾上「台灣昆蟲館－新竹館」粉絲專頁查詢。
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