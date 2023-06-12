新竹動物暑期夏令營來了！四大主題還可認識天竺鼠車車

新竹市立動物園2023年暑期夏令營來了！今年分別於7月11至14日及7月25至28日舉辦，共16梯次、320個名額，將在6月18日中午12點開放網路報名。值得注意的是，市府今年推出「動物們的夏日派對」四大主題課程，其中，喜愛日本動畫「天竺鼠車車」的孩童們，就可在四大主題中認識可愛天竺鼠「超可愛萌寵－天竺鼠飼育寶典」，機會難得。

今年暑期夏令營動物園推出四大主題，分別是帶領孩童認識可愛天竺鼠的「超可愛萌寵－天竺鼠飼育寶典」、最受孩童歡迎的「甲蟲知識小學堂－獨角仙篇」及「我是小小飼育員－鍬形蟲篇」，最後還有幫助大家破除蛇類偏見的「蛇蛇的腳去哪了－蛇類大解密」，透過課程及有趣的手作體驗來一同認識動物。相關活動詳情請上「新竹市立動物園 Hsinchu Zoo」粉絲專頁查詢。