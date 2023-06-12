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採14-15公分格柵欄防犬殺 苗栗倡導光電場是野生動植物棲地

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣府倡導每座光電場都是野生動植物棲地，並設14至15公分的格柵欄阻擋犬隻進入。圖／苗栗縣府提供
苗栗縣府倡導每座光電場都是野生動植物棲地，並設14至15公分的格柵欄阻擋犬隻進入。圖／苗栗縣府提供

苗栗縣政府推展綠能產業5年，倡導每座光電場都是野生動植物棲地，部分還監測到石虎蹤跡，盼光電場也成為野生動物的暫時避難所，降低產業與生態衝突。不過，保育團體認為場址本來就是生態熱區，對生態的長期影響仍待判斷。

一名保育團體人員指出，光電案場開發所帶來的影響，必須比對開發前後的生物和地貌，甚至透過長期監測才能長期判斷，案場維持地被植生，或許能提供些許食物資源，但仍不足以提供原本野生動物完整生態需求。

保育團體人員說，希望勿以人的視角去想像野生動物會躲藏，或住在光電板下方，監測記錄到石虎，只能解釋仍有石虎在此區域活動，但本來就是熱區，無法確認是因案場吸引石虎前來活動，或只是路過，甚或是無法避免的嫌惡設施。

縣府說，推展綠能產業也強調環境生態保育，今年依案場設施、生態措施、發電量，評核「苗栗A+光電案場」，最近表揚後龍鎮龍坑段、苦苓腳段、通霄鎮內湖西段、造橋鄉平安段及公館鄉五谷岡段5處案場。

工商發展處指出，苗栗縣是石虎等野生動物重要棲地，要求光電場遵守基本生態友善措施，若位屬生態高敏感區，更要針對案場及周邊提出更完善生態友善規畫設計，因此有些案場還監測到石虎蹤跡。

苗栗縣太陽能興辦事業計畫審查委員、東海大學生態與環境研究中心專案研究員林良恭，倡導「所有光電場域皆視為野生動植物重要棲地」，須遵守「五不」生態規範，包括不使用農藥、除草劑；不使用抑草黑布鋪設；不使用清潔劑清洗；不讓野狗入侵，盡可能採用14至15公分格柵欄防止犬殺；不在2月至5月動物生殖育幼期間施工。

石虎 苗栗縣 東海大學

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