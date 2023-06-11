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新竹棒球場成遊民憩所 鄉民一片嘆息：不能排水至少能遮風避雨

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今天又有網友在ＰＴＴ發文，指現在的新竹市棒球場，進駐的不是主場球隊味全龍，進場的也不是啦啦隊和龍迷，而是進駐遊民，成為遮風避雨之處。記者王駿杰／翻攝自ＰＴＴ
今天又有網友在ＰＴＴ發文，指現在的新竹市棒球場，進駐的不是主場球隊味全龍，進場的也不是啦啦隊和龍迷，而是進駐遊民，成為遮風避雨之處。記者王駿杰／翻攝自ＰＴＴ

斥資12億元改建的新竹市立棒球場命運多舛，不僅球場缺失仍待改善，今年5月新竹市強降雨又造成辦公區、打擊練習區、球員休息區都淹水，今天又有網友在ＰＴＴ發文，指現在的新竹市棒球場，進駐的不是主場球隊味全龍，進場的也不是啦啦隊和龍迷，而是進駐遊民，成為遮風避雨之處。

對此，警方與市府指出，會派員前往了解狀況，並給予遊民需要的物資，並協助安置，環保局也會派員清理環境。

網友指出，他行經新竹棒球場，看見一名遊民躺著在抓癢，等遊民離開拍下照片，只見棒球場樓梯旁遍地都是垃圾，還有遊民睡覺常用的紙箱，甚至連腳踏車都有。

不少網友留言「不能當棒球場，給遊民用又怎樣」、「要用的時候再趕人就好，有這麼急?」、「EE剪綵的12億遊民收容所」、「反正也不能打球呀，物盡其用咩，就問誰蓋的」、「不能排水，至少能遮風避雨。」

遊民 新竹市立棒球場

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