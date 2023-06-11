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賽夏族maSpalaw特有祭儀 張善政跳臀鈴舞：保存傳承

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市舉辦賽夏族maSpalaw孩子長大回娘家歲時祭儀樁糯米、跳臀鈴，市長張善政（中）熱情參與。記者曾增勳／攝影
桃園市舉辦賽夏族maSpalaw孩子長大回娘家歲時祭儀樁糯米、跳臀鈴，市長張善政（中）熱情參與。記者曾增勳／攝影

桃園市政府今天上午在中壢區舉辦賽夏族maSpalaw孩子長大回娘家原住民歲時祭儀，市長張善政參與祭儀樁糯米、跳臀鈴舞習俗，很感興趣，張善政表示，maSpalaw孩子長大回娘家是賽夏族最重要的傳統文化祭儀，凸顯賽夏族原鄉部落，尊重結婚後、生小孩都要回娘家，讓下一代都市原住民族群重溫體驗文化傳承。

這項市政府辦理賽夏族maSpalaw 「孩子長大回娘家」傳統習俗，包括原民市議員、原民局、部落頭及賽夏族原住民多人出席參加，張善政與賽夏族原住民體驗樁糯米、跳臀鈴舞蹈等習俗，非常興興趣，他介紹， 這項祭儀，在賽夏族部落女子結婚，第一次是婚後第3天返回娘家（俗稱歸寧）需攜帶糯米、酒類、豬肉物品，第二次是婚後生頭一胎，第三次是孩子長大回娘家，這項儀式最受賽夏族重視。

張善政表示，舉辦歲時祭儀是要讓都市原住民，重溫及讓下一代體驗部落文化，maSpalaw讓年輕人長大後由父母帶回娘家，讓娘家長輩看見下一代茁壯及認識祭儀，尤其桃園市原住民政策，首先是第一點培養原住民族人才、第2是重視原住民小孩教育、第3是重視長者照護及文化傳承，希望傳承原民傳統文化延續和保存。

桃園市舉辦賽夏族maSpalaw孩子長大回娘家歲時祭儀樁糯米、跳臀鈴，市長張善政（中）熱情參與。記者曾增勳／攝影
桃園市舉辦賽夏族maSpalaw孩子長大回娘家歲時祭儀樁糯米、跳臀鈴，市長張善政（中）熱情參與。記者曾增勳／攝影
桃園市舉辦賽夏族maSpalaw孩子長大回娘家歲時祭儀樁糯米、跳臀鈴，市長張善政（右二）熱情參與。記者曾增勳／攝影
桃園市舉辦賽夏族maSpalaw孩子長大回娘家歲時祭儀樁糯米、跳臀鈴，市長張善政（右二）熱情參與。記者曾增勳／攝影
桃園市舉辦賽夏族maSpalaw孩子長大回娘家歲時祭儀樁糯米、跳臀鈴，市長張善政參與體驗。記者曾增勳／攝影
桃園市舉辦賽夏族maSpalaw孩子長大回娘家歲時祭儀樁糯米、跳臀鈴，市長張善政參與體驗。記者曾增勳／攝影

賽夏族 原住民 張善政

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