賽夏族maSpalaw特有祭儀 張善政跳臀鈴舞：保存傳承

桃園市政府今天上午在中壢區舉辦賽夏族maSpalaw孩子長大回娘家原住民歲時祭儀，市長張善政參與祭儀樁糯米、跳臀鈴舞習俗，很感興趣，張善政表示，maSpalaw孩子長大回娘家是賽夏族最重要的傳統文化祭儀，凸顯賽夏族原鄉部落，尊重結婚後、生小孩都要回娘家，讓下一代都市原住民族群重溫體驗文化傳承。

這項市政府辦理賽夏族maSpalaw 「孩子長大回娘家」傳統習俗，包括原民市議員、原民局、部落頭及賽夏族原住民多人出席參加，張善政與賽夏族原住民體驗樁糯米、跳臀鈴舞蹈等習俗，非常興興趣，他介紹， 這項祭儀，在賽夏族部落女子結婚，第一次是婚後第3天返回娘家（俗稱歸寧）需攜帶糯米、酒類、豬肉物品，第二次是婚後生頭一胎，第三次是孩子長大回娘家，這項儀式最受賽夏族重視。