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楊文科頒發新竹縣長獎 505位畢業生出席受獎

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
新竹縣政府今天在縣府大禮堂舉辦111學年度畢業生縣長獎頒獎典禮。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今天在縣府大禮堂舉辦111學年度畢業生縣長獎頒獎典禮。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府今天在縣府大禮堂舉辦111學年度畢業生縣長獎頒獎典禮，新竹縣長楊文科邀請榮獲縣長獎應屆畢業生及家長出席，分享喜悅與共享榮耀，本次受獎學生包括高中13人、國中225人、國小267人，合計505人。

楊文科期勉獲獎畢業生們應保有感恩的心，並抱著永不放棄的精神，為人生的下一站繼續努力。楊文科表示，這次新竹縣國中會考成績整體5科達基礎以上比例為64.8%，可說是大放異彩，每年成績不斷進步，感謝所有從事教育工作的同仁及各校校長及老師，大家辛苦了，一起攜手為國家未來主人翁努力。

其中一位獲獎的泰雅族同學，來自尖石國中羅子玄表示，謝謝師長們用心提拔，讓她順利榮獲縣長獎，她也希望能順利考上新竹女中，更希望未來可以完成夢想，當上藥劑師，幫助有需要的人。

自強國中陳柔伊則說，很開心能夠獲獎，期許自己繼續加油，勇於面對未來的考驗，也希望可以順利進入自己的第一志願；未來會朝語文方面精進，希望可以從事翻譯相關行業，完成自己的夢想。

新竹縣教育局表示，楊文科今年也持續為新竹縣全體畢業生錄製3分鐘影片，在各校畢業典禮上送上祝福，給予畢業生勉勵，期許他們面對未來挑戰，都能夠以積極的態度和堅定的信念去面對。

楊文科期勉獲獎畢業生們應保有感恩的心，並抱著永不放棄的精神，為人生的下一站繼續努力。圖／新竹縣政府提供
楊文科期勉獲獎畢業生們應保有感恩的心，並抱著永不放棄的精神，為人生的下一站繼續努力。圖／新竹縣政府提供
來自尖石國中的羅子玄表示，希望未來可以當上藥劑師，幫助有需要的人。圖／新竹縣政府提供
來自尖石國中的羅子玄表示，希望未來可以當上藥劑師，幫助有需要的人。圖／新竹縣政府提供

新竹 楊文科 夢想

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