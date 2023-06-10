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新竹棒球場停車場月租4800元全市最貴 市府曝原因

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立棒球場地下停車場平時使用率不高，5月新祭出的月租方案太貴，只有11人來登記。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場地下停車場平時使用率不高，5月新祭出的月租方案太貴，只有11人來登記。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場停車場去年7月營運，也是竹市首座爭取前瞻補助完工的地下停車場，在地方殷切期盼下，終於在今年5月開放月租。不過，月票費用高達4800元，是全市最貴的公有停車場月租價格，不少民代認為價格過高，讓居民卻步，導致60格月租僅11人來登記，要求市府檢討，以提高民眾月租意願、真正替市府創造收益。

市府交通處說明，3.2億元打造的棒球場停車場主要來自中央前瞻補助，計畫自償率規定停車費率須為每小時30元，以此費率再依據新竹市公有停車場月票發售作業要點，算出月票費用為4800元。不過，日間、夜間與假日不同時段仍提供1300到1800元不等方案供民眾選擇，未來會依據實際情形滾動檢討。

新竹市立棒球場是全台首座有地下停車場的棒球場，雖然棒球場因場地缺失工程停擺，但下方停車場營運不受影響，共設置300個汽車格。該智慧無人化停車場原本只開放臨停，今年5月1日新增月票費率，釋出60格採線上登記，但1個多月來僅11人登記，月租上路反應不如預期。

市議員蕭志潔、吳旭豐等人都認為月租價格太貴，對居民來說負擔太重，市府應苦民所苦、檢討價格。吳旭豐說，雖是依據相關辦法訂的價格，但4800元的月租費用還是高得嚇人，現在新竹市停管基金處於負債狀態，沒人來租反而不利挹注停管基金，應該適切檢討月租價格，才能真正替市府創造收益。

市府交通處指出，棒球場停車場原本定位就是因應賽事提供臨時停車需求，加上前瞻補助有一定自償率，臨停訂為每小時費率30元，配合地方月租需求，才會再研議提供月租方案，依據公有停車場月票發售作業要點，將30元乘8小時乘20天即為4800元。

交通處也說明，棒球場停車場全日月租4800元，平日白天1800元、平日晚間1700元、假日1300元，里民優惠可再打9折；若居民需要更便宜的月租停車場，則可前往一旁距離棒球場10公尺的民富立體停車場，全日月票2400元、里民優惠1500元。

不過，交通處坦言，立體停車場停車花費時間較久，民眾可能仍偏好寬敞明亮的平面停車場，由於棒球場明年可望重啟開賽，屆時會再視實際賽事期間的臨時停車情形，針對月租方案滾動與細緻檢討。

停車場 新竹市立棒球場 停車費

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