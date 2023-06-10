封閉通行3年 南庄「比林溪橋」改善完工今日通車
苗栗縣南庄鄉東河村通往鹿湖部落的比林溪橋因判定屬危險橋梁，2020年5月起封閉，影響當地通行及農產運輸，經縣府爭取獲原住民族委員會補助1500萬元辦理改善工程，今天上午落成通車，為部落族人打造一條安全的橋。
比林溪橋1999年竣工，但因主梁不斷受溪水、石頭撞擊，導致混凝土大面積破碎，且鋼筋外露、斷裂，橋梁上部結構損壞嚴重，縣府委託廠商巡檢判定屬危險橋梁，3年前封閉，禁止車輛通行。
縣府指出，比林溪橋是連接當地族人栽種甜柿、高麗菜、生薑及紅肉李等產區的唯一通道，橋梁封閉後，影響部落居民出入及生計，經縣府爭取，獲原民會部落特色道路改善計畫核定補助1500萬元辦理橋梁上部結構改善，改善完成的比林溪橋長約30公尺、寬約4.5公尺，為預力混凝土橋梁，工程歷時200天。
比林溪橋改善工程上午舉辦落成通車典禮，苗栗副縣長鄧桂菊、立委鄭天財、原民會副主委谷縱、族群委員高美容及縣議員楊文昌、南庄鄉長羅春蓮、代表會主席黃順源、原民中心主任蔣意雄及地方人士共同參加通車典禮，長老祈禱後，鄧桂菊也與來賓共同上香祈求平安。
鄧桂菊指出，比林溪橋工程地點偏遠，施工條件困難，感謝參與施工人員在艱辛條件下仍如期完成，且工程經縣府及原民會查核都獲得甲等，相當難得。
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