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竹市監理站今挺進尖石偏鄉服務 「原地考照」居民喊讚

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市監理站今天結合學校與企業資源前進尖石鄉提供原地考照服務與多項監理申辦服務。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站今天結合學校與企業資源前進尖石鄉提供原地考照服務與多項監理申辦服務。圖／新竹市監理站提供

新竹尖石鄉地處原鄉，居民往返監理單位洽公舟車勞頓，新竹市監理站為了服務偏鄉居民，今天結合學校與企業資源前進新竹縣尖石鄉提供原地考照服務，並同時出動「監理變形金剛行動監理車」受理多項監理服務申請，讓不少原鄉民眾直呼「方便多了」。

新竹市監理站指出，今天結合台北城市科大機械系、啟英高中汽車科及協和祐德高中與中華汽車等單位到尖石提供交通安全與監理服務，現場也安排尖石鄉親參加初考領講習後筆試、及格者原地路考，成績合格者當場發機車駕照，免往返市區報名考照。

今天的下鄉服務現場，新竹市監理站也出動1輛「監理變形金剛行動監理車」，受理原鄉民眾辦理機車行照補（換）發、高齡長者換照註銷服務、駕照異動、新增住居所地址申請、汽燃費電子繳款單與約定扣款申請及繳納違規罰鍰等監理業務。

尖石鄉親張小姐今天一舉考取機車駕照，她分享因為住在尖石，如果需要辦理監理業務或考照，光是往返監理站交通上就要花半天時間，加上路途真的非常遙遠，往返不便，很感謝新竹市監理站特別從新竹市區跋山涉水提供服務，對他們來說相當方便。

新竹市監理站站長周景朗說，今天也趁下鄉服務安排監理宣導活動，讓參加活動民眾能以互動有趣方式了解最新交通安全法規。現場特別提醒「路口慢看停、行人停看聽」重視路口停讓的重要性，未來會持續守護原鄉民眾用路安全，共築友善人本交通。

新竹市監理站今天前進新竹縣尖石鄉提供原地考照服務，方便居民就近考照。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站今天前進新竹縣尖石鄉提供原地考照服務，方便居民就近考照。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站為了服務偏鄉居民，今天結合學校與企業資源前進尖石鄉提供原地考照服務與多項監理申辦服務。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站為了服務偏鄉居民，今天結合學校與企業資源前進尖石鄉提供原地考照服務與多項監理申辦服務。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站今天結合學校與企業資源前進新竹縣尖石鄉提供原地考照服務與多項監理申辦服務。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站今天結合學校與企業資源前進新竹縣尖石鄉提供原地考照服務與多項監理申辦服務。圖／新竹市監理站提供

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