快訊

長榮航空與泰航滑行道上驚傳碰撞 羽田機場關閉跑道

女大生揭成大師長期伸狼爪！怒嗆他要不要開課探討「房思琪小說」

餵藥事件爆發 家長選幼兒園該如何避雷

消除「行人地獄」 苗縣獲補助針對18處肇事熱點改善

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府已陸續完成苗栗高中等路段的實體人行道改善工程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府已陸續完成苗栗高中等路段的實體人行道改善工程。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府爭取營造學童友善安全的通學環境及行人步行停等空間，盤點苗栗、竹南及頭份等地共18處易肇事路段的改善計畫，獲內政部營建署核定補助9000萬元辦理，縣府後續將針對校園周邊通學環境及易肇事路口現勘確認改善方式，盼早日推動完成改善。

縣府工務處指出，近來「行人地獄」成為熱門話題，為解決道路缺乏行人步行停等空間的困境，營建署去年底提供「校園周邊及行車安全道路改善計畫」補助地方政府，將校園內外、周邊道路納入重點改善目標，希望藉由校園周邊道路與通學廊道整體規畫改善，提供學生安全舒適的步行通學路徑。

工務處表示，縣府初步盤點、勘察苗栗市、竹南鎮及頭份市，共有18處易肇事段的道路安全待改善，其中包括苗栗市光復路、天雲街、中正路口；竹南鎮大營路、博愛街口；頭份市信義路、中華路等易肇事熱區、熱點。

改善工程包括路口角隅處優化、行人穿越線從路口向後退縮1至3公尺、施設實體人行道等，計畫經費獲核定後，相關地點縣府將邀各單位再逐點會勘，規畫適當改善方式，強化「通學環境安全」目標。

工務處指出，學生通學安全環境及通學廊道改善優化是縣長鍾東錦上任後的施政重點之一，經工程單位努力，已陸續完成苗栗高中、苗栗高商等校及苗栗市英才路、正發路、正展路、縣府路、頭份市中華路（上公園至台1線）等多處路段實體人行道建置，獲鄉親好評，對降低路口人車衝突大有助益，未來縣府將持續配合中央政策，推動通學環境優化及人本環境提升，成為幸福宜居城市。

苗栗縣政府營造學童友善安全通學環境及行人步行停等空間，盤點苗栗、竹南及頭份等地共18處易肇事段向中央爭取改善，獲核定9000萬元補助辦理。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府營造學童友善安全通學環境及行人步行停等空間，盤點苗栗、竹南及頭份等地共18處易肇事段向中央爭取改善，獲核定9000萬元補助辦理。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府營造學童友善安全通學環境及行人步行停等空間，盤點苗栗、竹南及頭份等地共18處易肇事段向中央爭取改善，獲核定9000萬元補助辦理。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府營造學童友善安全通學環境及行人步行停等空間，盤點苗栗、竹南及頭份等地共18處易肇事段向中央爭取改善，獲核定9000萬元補助辦理。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府營造學童友善安全通學環境及行人步行停等空間，盤點苗栗、竹南及頭份等地共18處易肇事段向中央爭取改善，獲核定9000萬元補助辦理。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府營造學童友善安全通學環境及行人步行停等空間，盤點苗栗、竹南及頭份等地共18處易肇事段向中央爭取改善，獲核定9000萬元補助辦理。記者胡蓬生／攝影

人行道 鍾東錦 行人地獄

延伸閱讀

苗縣會考3人滿級分 2人出自偏鄉大湖國中

苗縣6場青創市集將登場 串聯品牌孵化夢想

苗縣國中會考成績刷新紀錄 3位榜首2人出自偏鄉國中

苗縣照南國中5A10+共7人 校方：創縣內最佳會考成績

相關新聞

代表台灣赴法國演出 竹縣舞蹈團下周末回饋鄉親搶先看

新竹縣在地舞團艸雨田舞蹈劇場今年以作品《逐流》在36團中脫穎而出，獲文化部入選代表台灣赴法國，將於7月參與外亞維儂藝術節...

感受綠色療癒 植人萃療癒創作展竹縣登場

為撫平近年來受疫情影響造成各種生活上的壓力，新竹縣社會處結合錸工場股份有限公司於新竹縣身心障礙福利服務中心舉辦「植人萃療...

台66橋下活化 地方盼建停車場

桃園市平鎮區台66橋下空間活化，區公所原本規畫蓋體健設施及停車空間，民代認為該處風沙大，建議全面興建停車場，但地方居民擔...

搶險計畫通過 竹縣府3天稽查1次

「豐采520建案」豐邑公司5月底提交一個月搶險計畫，新竹縣政府專案小組要求豐邑補充道路搶險、監測計畫及第三方專業單位認證...

苗栗領養流浪犬貓 送寵物健檢及保險

領養毛寶貝送寵物健檢及保險！苗栗縣政府為鼓勵民眾領養流浪犬貓，今年提供保險費補助外，還加送健檢，幫助毛小孩順利找到溫暖幸...

竹市風箏賽場又挖出廢棄物 民進黨團：有問題就送檢調

新竹市國際風箏賽場歷經5月大雨，場地土層被嚴重沖刷，新竹市議會國民黨團昨開記者會稱現場又挖到磁磚、水泥及女性內衣等廢棄物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦