消除「行人地獄」 苗縣獲補助針對18處肇事熱點改善
苗栗縣政府爭取營造學童友善安全的通學環境及行人步行停等空間，盤點苗栗、竹南及頭份等地共18處易肇事路段的改善計畫，獲內政部營建署核定補助9000萬元辦理，縣府後續將針對校園周邊通學環境及易肇事路口現勘確認改善方式，盼早日推動完成改善。
縣府工務處指出，近來「行人地獄」成為熱門話題，為解決道路缺乏行人步行停等空間的困境，營建署去年底提供「校園周邊及行車安全道路改善計畫」補助地方政府，將校園內外、周邊道路納入重點改善目標，希望藉由校園周邊道路與通學廊道整體規畫改善，提供學生安全舒適的步行通學路徑。
工務處表示，縣府初步盤點、勘察苗栗市、竹南鎮及頭份市，共有18處易肇事段的道路安全待改善，其中包括苗栗市光復路、天雲街、中正路口；竹南鎮大營路、博愛街口；頭份市信義路、中華路等易肇事熱區、熱點。
改善工程包括路口角隅處優化、行人穿越線從路口向後退縮1至3公尺、施設實體人行道等，計畫經費獲核定後，相關地點縣府將邀各單位再逐點會勘，規畫適當改善方式，強化「通學環境安全」目標。
工務處指出，學生通學安全環境及通學廊道改善優化是縣長鍾東錦上任後的施政重點之一，經工程單位努力，已陸續完成苗栗高中、苗栗高商等校及苗栗市英才路、正發路、正展路、縣府路、頭份市中華路（上公園至台1線）等多處路段實體人行道建置，獲鄉親好評，對降低路口人車衝突大有助益，未來縣府將持續配合中央政策，推動通學環境優化及人本環境提升，成為幸福宜居城市。
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