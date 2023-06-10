消除「行人地獄」 苗縣獲補助針對18處肇事熱點改善

苗栗縣政府爭取營造學童友善安全的通學環境及行人步行停等空間，盤點苗栗、竹南及頭份等地共18處易肇事路段的改善計畫，獲內政部營建署核定補助9000萬元辦理，縣府後續將針對校園周邊通學環境及易肇事路口現勘確認改善方式，盼早日推動完成改善。

縣府工務處指出，近來「行人地獄」成為熱門話題，為解決道路缺乏行人步行停等空間的困境，營建署去年底提供「校園周邊及行車安全道路改善計畫」補助地方政府，將校園內外、周邊道路納入重點改善目標，希望藉由校園周邊道路與通學廊道整體規畫改善，提供學生安全舒適的步行通學路徑。

工務處表示，縣府初步盤點、勘察苗栗市、竹南鎮及頭份市，共有18處易肇事段的道路安全待改善，其中包括苗栗市光復路、天雲街、中正路口；竹南鎮大營路、博愛街口；頭份市信義路、中華路等易肇事熱區、熱點。

改善工程包括路口角隅處優化、行人穿越線從路口向後退縮1至3公尺、施設實體人行道等，計畫經費獲核定後，相關地點縣府將邀各單位再逐點會勘，規畫適當改善方式，強化「通學環境安全」目標。