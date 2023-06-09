氣象局發布大雨特報 苗縣宣布明天三級開設應變中心

中央氣象局今天針對全台15縣市發布大雨特報，苗栗縣政府因應災害應變，縣長鍾東錦指示加強防災，並將於明天6月10日上午8點起三級開設水災災害應變中心，依即時雨量預報資訊預先整備抽水機及搶險、修險機具全力防災，縣府籲請縣民注意防災措施，並留意安全。

縣府表示，中央氣象局針對全台15縣市發布大雨特報，苗栗縣也在名單內，根據氣象局的訊息，鋒面接近及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，可能出現較強陣風，甚至伴隨冰雹發生，如果發生於溪流河川上游，下游易出現溪水暴漲，排水不良區域也易發生淹水、積水，強大雨勢威脅各項戶外活動，造成能見度欠佳影響行車安全，山區也易發生坍方、落石、土石流，請民眾務必加強注意及防範。