竹市風箏賽場下廢棄物出土 民進黨團：有問題就送檢調

新竹漁港內的新竹市國際風箏賽場歷經5月大雨過後，場地土層被嚴重沖刷，市議會國民黨團今天開記者會揭露又挖到磁磚、水泥塊、內衣、馬桶沖水旋鈕等眾多廢棄物，市議會民進黨團發出聲明強調「有問題就送檢調」，建議全面性開挖，以昭公信。

市議會民進黨團今天發出聲明指出，「民進黨不會隨著這種抹黑起舞，有問題就送檢調。」如果市府覺得風箏賽場有問題，建議比照當初市府處理展演中心工地開工時挖掘到的廢棄物，封鎖整座占地7.2公頃的風箏賽場。

民進黨團強調，封鎖場地是為了避免證據遭到破壞以及危害到民眾安全，也要求市府全面性開挖，並清除相關廢棄物，以昭公信。若無民代指稱整座賽場底下皆有「大秘寶」一事，市府應盡速澄清。

新竹市議會組成新竹市重大工程品質監督小組昨下午赴南寮風箏賽場會勘，跨黨派議員陳慶齡、李國璋、徐美惠、孫鍚洲、吳旭豐、曾資程、楊玲宜、黃美慧、張祖琰、田雅芳等人親自出席，市府秘書長張治祥也會同產發處、政風處等代表到場了解。

針對風箏賽場又被挖出人造廢棄物，竹市府說明，今年3月由民代召集會勘時，就已發現紅火蟻肆虐、賽場草皮缺失問題，經開挖了解研判風箏賽場表層人造廢棄物來源可能是歷來施工所遺留，或是原取用淤土來源非完全潔淨，也可能是遭人為傾倒。

市府指出，昨天議會小組再度會勘開挖檢視，又發現多種廢棄磁磚瓦片水泥塊、數十公分大小的疑似營建廢棄物石塊、破舊女性內衣、疑似馬桶沖水把手等人造廢棄物恐涉及蓄意傾倒，會持續行政調查釐清，若後續需要刑事調查，將研議送請檢調調查。 新竹市國際風箏賽場表面挖出許多磁磚、水泥塊，還有馬桶旋鈕等廢棄物。圖／竹市議會國民黨團提供 新竹市國際風箏賽場表面挖出許多磁磚、水泥塊，還有馬桶旋鈕等廢棄物，甚至出現內衣埋藏其中。圖／竹市議會國民黨團提供