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紅豆餅配咖啡 苑裡女青年返鄉創業「煦苑」開店試營運

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
紅豆餅配咖啡！相當另類的的中西小吃飲品的結合，店門口紅布條「如果我是你～我會走進來吃紅豆餅喝咖啡」也勾起過路客的好奇心。圖／翻攝劉育育臉書
紅豆餅配咖啡！相當另類的的中西小吃飲品的結合，店門口紅布條「如果我是你～我會走進來吃紅豆餅喝咖啡」也勾起過路客的好奇心。圖／翻攝劉育育臉書

苗栗縣苑裡鎮中正里這兩天新開幕一家名為「煦苑」紅豆餅咖啡廳紅豆餅配咖啡，不僅是另類的中西餐飲混搭，也是兩位年輕女孩的專才創業結合特色，同時她們還要朝地方創生理念發展，目前已開發苑裡當地知名的藺草，做成濾掛式咖啡，並持續研發如何搭配苑裡魚丸，挑戰顧客的味蕾。

老闆陳佳琳、詹育欣都才30歲年青女孩，彼此是在台中認識的朋友。陳佳琳本身是苑裡人，她在逢甲商圈經營Q弟紅豆餅已長達6年，一直想返鄉，偶然間的閒聊奇想，毅然決然地在上月底結束營業，與來自桃園、喜歡喝咖啡並有沖泡咖啡專才的詹育欣，攜手合作，一起回到苑裡創業開店。

紅豆餅配咖啡！相當另類的的中西小吃飲品的結合，店門口紅布條「如果我是你～我會走進來吃紅豆餅喝咖啡」也勾起過路客的好奇心，即日起試營運至19日，滿200元贈送店內招牌起司蛋紅豆餅。

苑裡年輕女鎮長劉育育昨下班前往品嘗後，在臉書推薦說，現烤現做外酥內軟，而且有創新口味的紅豆餅，邀請大家嚐鮮，支持返鄉青年！她說，這間店是由兩位女性返鄉青年，將老房子重新整理後，成為可以喝咖啡、享用特色紅豆餅的舒服空間；在還沒擔任鎮長之前，因為在民間從事地方創生工作，開設相關培訓課程，而有機會認識這兩位青年朋友，看到店面開幕、夢想成真的這一刻真的很替她們開心。

陳佳琳說，籌備已久的返鄉創業，終於在今年實踐啦！Q弟紅豆餅逢甲店告一段落，謝謝大家一路以來的支持

，太想她的話歡迎來苗栗苑裡玩，吃紅豆餅喝咖啡。她說，在接觸地方創生課程後，首創將苑裡特產藺草，做成濾掛式咖啡包，接著還要結合苑裡魚丸，研發新的混搭口味。

店家表示，即日起試營運至19日，滿200元贈送店內招牌起司蛋紅豆餅。圖／翻攝劉育育臉書
店家表示，即日起試營運至19日，滿200元贈送店內招牌起司蛋紅豆餅。圖／翻攝劉育育臉書
苑裡年輕女鎮長劉育育在臉書推薦說，現烤現做外酥內軟，而且有創新口味的紅豆餅，邀請大家嚐鮮，支持返鄉青年。圖／翻攝劉育育臉書
苑裡年輕女鎮長劉育育在臉書推薦說，現烤現做外酥內軟，而且有創新口味的紅豆餅，邀請大家嚐鮮，支持返鄉青年。圖／翻攝劉育育臉書
這間店是由兩位女性返鄉青年，將老房子重新整理後，成為可以喝咖啡、享用特色紅豆餅的舒服空間。圖／翻攝劉育育臉書
這間店是由兩位女性返鄉青年，將老房子重新整理後，成為可以喝咖啡、享用特色紅豆餅的舒服空間。圖／翻攝劉育育臉書

咖啡廳 紅豆餅 青年

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