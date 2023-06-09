受改裝噪音車困擾 峨眉、北埔盼爭取氣密窗補助

新竹縣的北埔鄉及峨眉鄉因位處省道台3線沿線，是往來苗栗縣及新竹縣的重要道路之一，但每到假日就成為改裝車天堂，成群結對的改裝汽機車高速呼嘯而過，噪音問題困擾民眾，北埔及峨眉鄉長齊盼爭取氣密窗補助，不讓居民深陷噪音惡夢。

台3線峨眉、北埔段因路幅寬闊，加上沿途都是山區彎道眾多，對於部分改裝車友正式試車的好地點，不少改裝機車更是喜歡在此路段挑戰壓車過彎，過去還曾發生多起摔車死亡事故，也有汽車失控衝撞山壁、撞斷電桿，還造成全鄉大停電的情況。

不過長期以來，改裝汽機車伴隨的噪音問題對當地居民來說簡直是惡夢，雖然去年北埔路段啟用區間測速，一天就取締上百件，不過並非沿線全線都有取締，往往過取締路段，改裝汽機車又危險駕駛。

峨眉鄉長王增忠表示，峨眉全鄉多個聚落就位在台3線上，幾乎每個周五及周六晚上8點到午夜之間，就會出現大批四輪改裝車在台3線上競速狂飆，引擎炸街的聲音還會迴盪在山谷之中，吵得在地的老人家根本難以入眠，尤其汽車排氣管爆震的聲音特別大聲，甚至會讓老人家受到驚嚇。

王增忠認為，縣府應該要協助地方爭取氣密窗補助，為鄉親謀福利，純樸的農村不該默默承受噪音汙染，並要求環保局應在台3線沿線加裝聲音照相取締，否則改裝噪音車問題難以解決，已成為居民長期惡夢。

北埔鄉長莊明增表示，希望爭取氣密窗補助經費，因若有經費裝設氣密窗對居民來說當然是好事，不過對噪音車問題來說仍治標不治本，警方及環保局應該加強取締噪音車及改裝車問題，才能讓問題減緩。

峨眉徐姓居民表示，當地改裝噪音車問題一直存在，不過居民大多習以為常，可是除了噪音問題，最怕的就是高速行駛、過彎狂飆的汽機車，尤其當地路段沒有路燈，入夜後視線不良，很多老人家天黑後根本不敢外出，就怕走在路上會被改裝車高速撞上，還有老人家乾脆自製「反光扁擔」，用扁擔兩頭掛起反光板，提醒前後來車。