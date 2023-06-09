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受改裝噪音車困擾 峨眉、北埔盼爭取氣密窗補助

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
台3線北埔峨眉段每到假日入夜就會出現大批改裝汽機車在山區道路呼嘯炸街。記者巫鴻瑋／攝影
台3線北埔峨眉段每到假日入夜就會出現大批改裝汽機車在山區道路呼嘯炸街。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣的北埔鄉及峨眉鄉因位處省道台3線沿線，是往來苗栗縣及新竹縣的重要道路之一，但每到假日就成為改裝車天堂，成群結對的改裝汽機車高速呼嘯而過，噪音問題困擾民眾，北埔及峨眉鄉長齊盼爭取氣密窗補助，不讓居民深陷噪音惡夢。

台3線峨眉、北埔段因路幅寬闊，加上沿途都是山區彎道眾多，對於部分改裝車友正式試車的好地點，不少改裝機車更是喜歡在此路段挑戰壓車過彎，過去還曾發生多起摔車死亡事故，也有汽車失控衝撞山壁、撞斷電桿，還造成全鄉大停電的情況。

不過長期以來，改裝汽機車伴隨的噪音問題對當地居民來說簡直是惡夢，雖然去年北埔路段啟用區間測速，一天就取締上百件，不過並非沿線全線都有取締，往往過取締路段，改裝汽機車又危險駕駛。

峨眉鄉長王增忠表示，峨眉全鄉多個聚落就位在台3線上，幾乎每個周五及周六晚上8點到午夜之間，就會出現大批四輪改裝車在台3線上競速狂飆，引擎炸街的聲音還會迴盪在山谷之中，吵得在地的老人家根本難以入眠，尤其汽車排氣管爆震的聲音特別大聲，甚至會讓老人家受到驚嚇。

王增忠認為，縣府應該要協助地方爭取氣密窗補助，為鄉親謀福利，純樸的農村不該默默承受噪音汙染，並要求環保局應在台3線沿線加裝聲音照相取締，否則改裝噪音車問題難以解決，已成為居民長期惡夢。

北埔鄉長莊明增表示，希望爭取氣密窗補助經費，因若有經費裝設氣密窗對居民來說當然是好事，不過對噪音車問題來說仍治標不治本，警方及環保局應該加強取締噪音車及改裝車問題，才能讓問題減緩。

峨眉徐姓居民表示，當地改裝噪音車問題一直存在，不過居民大多習以為常，可是除了噪音問題，最怕的就是高速行駛、過彎狂飆的汽機車，尤其當地路段沒有路燈，入夜後視線不良，很多老人家天黑後根本不敢外出，就怕走在路上會被改裝車高速撞上，還有老人家乾脆自製「反光扁擔」，用扁擔兩頭掛起反光板，提醒前後來車。

噪音 北埔

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