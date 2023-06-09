竹市國際風箏場又挖出內衣、馬桶鈕 民代轟：最大廢土場

竹市「大秘寶」又出土。新竹漁港的內的新竹市國際風箏賽場今年被發現地表出現磁磚、磚石等廢棄物，國民黨團今天開記者會揭露，5月幾場大雨過後，賽場被嚴重沖刷，目視即可見「五花八門」的廢棄物，還挖到內衣、馬桶沖水旋鈕等家庭廢棄物，猶如新竹市「最大棄土場」，呼籲現任市府承擔、解決問題。

對此，市府回應，這些人造廢棄物明顯已非施工疏失所能解釋，恐涉及蓄意傾倒，無論出於何種目的與理由，皆是非法且不可饒恕行為，會持續積極檢視工程契約、平時維護管理情形等行政調查釐清，但如果需更深入的刑事調查已非市府權限，則將研議送請檢調調查。

新竹市議會重大工程品質監督小組昨天下午國際風箏賽場了解最新情形，發現現場只要沒有草皮覆蓋的裸露處，都看得見不少營建廢棄物。國民黨團今天開記者會擺出現場帶回的磁磚、磚石等大小顏色不一廢棄物，甚至出現馬桶沖水旋鈕等家庭廢棄物。

「只能用離譜2個字來形容。」黨團總召陳慶齡、發言人吳旭豐與議員黃美慧、黃文政、徐美惠、鍾淑英、蕭志潔、陳治雄等人都出席記者會，揭露現場狀況直呼離譜，他認為先前曾發現有馬桶蓋，現在連馬桶沖水旋鈕都有，懷疑是拆房的營建廢棄物。

陳慶齡也直言，國際風箏賽場從2016年到2019年經過3期景觀施工，當時因為搭起工程圍籬，民代不得其門而入，也無法了解施工內容，沒想到大雨過後沖刷原形畢露。營建廢棄物處理費一車至少1、2萬元，合理懷疑有與不法業者串通之嫌而就地掩埋。

黨團也質疑，市府產發處先前說明，當時施工時有同意就地掩埋原本現場的人行道鋪面等營建物，聲稱是要節省經費，但這種做法嚴重錯誤，是否民間工地也可比照辦理？也讓風箏賽場有了被偷倒營建廢棄物的模糊空間，是比棒球場更離譜的大秘寶。

「覆土50公分是否要欲蓋彌彰？」吳旭豐認為，風箏賽場原本工程要求在上方覆土50公分，但從今天看到的營建廢棄物狀況而言，下挖還可見瀝青、磚頭與水泥塊等，懷疑覆土是為掩蓋下方廢棄物，由於現場廢棄物來源不明，懷疑有半夜偷倒不法情形。