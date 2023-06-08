桃園居民注意！住的大樓若有「這3種」情形 小心每戶受罰4萬元

桃園市政府建管處今天表示，已經開始受理公寓大廈修繕補助，今年以補助社區改善公共安全和消防安全為重點，沒有管委會的社區也可以向建管處申請個案輔導，讓社區既可成立管委會，也可以申請第1桶金改善居住安全。

至於不成立管委會會受罰嗎？建管處長邱英哲不諱言有蘿蔔也有棒子，建管處配合內政部針對公寓大廈管理條例的修法，將優先清查列管3類建築物：11樓以上、沒有管委會、公共安全或消防安全不合格，這3類全中的大樓，就主動通知住戶積極輔導成立管委會，並且指導改善公安、協助申請補助。初步規畫通知日起兩年內為輔導期，若經過建管處輔導仍拒不成立，將依公寓大廈管理條例第49之1條裁罰每戶4萬元。

建管處長邱英哲說，有些老舊社區因為欠缺管理，導致有公共安全和消防安全的隱憂，尤其是高樓層的公寓大廈需要較高規格的安全防護，例如防火門、滅火器、緊急照明燈、發電機等攸關逃生避難的設施，沒有管委會運作難以改善日漸頹壞的公共設施，也會住得很不安心，所以市府今年特別提高公安、消安的補助金額。

邱英哲表示，桃園市8樓以上而且沒有管委會的大樓約160棟，如果主動通知建管處協助大樓成立管委會，建管處會專案輔導，讓大樓在最短的時間內成立管委會，並且可以申請10萬至30萬元的第一桶金改善大樓安全；8樓以上、有管委會的大樓，可以申請5萬至15萬元改善大樓安全。

邱英哲強調，處罰住戶並不是目的，協助改善大樓的公共安全、消防安全、提升優良的居住環境才是市府的本意。如果在改善過程有任何疑義都可以向消防局、建管處洽詢，希望可以協助改善居住安全，又一併輔導成立管委會，幫助社區步上良善管理的軌道。