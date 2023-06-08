重25公斤、甜度12.37度 後龍鎮西瓜評鑑「西瓜王」勝出

苗栗縣後龍鎮盛事西瓜評鑑比賽今天登場，後龍鎮東明里長李明珍參賽的西瓜，平均重量25公斤、甜度12.37，贏得「西瓜王」，將於6月10日西瓜節活動接受表揚。

西瓜是後龍鎮三寶之一，今天評鑑比賽在海埔社區活動中心舉辦，分為西瓜王、無籽西瓜，及甜美人西瓜組，其中，西瓜王組必須提供3顆西瓜，並當場剖開西瓜比甜度、肉質及肉色等項目，結果李明珍以平均重量25公斤，甜度12.37度拔得頭籌，頭等獎楊興發，貳等獎黃源甲，優等獎黃添吉、楊進興、楊吉生。

無籽西瓜組特等獎楊興發，頭等獎莊春吉，貳等獎楊國禎，優等獎楊進興、陳秀琴、陳文聰；甜美人組特等獎彭金土，頭等獎楊興發，貳等獎馬肇呈，優等獎龍建驊、莊春吉、陳秀琴。

後龍鎮長謝清輝推薦後龍西瓜好吃，他說，後龍鎮位處後龍溪出海口，屬砂質土壤、排水良好，因氣候及環境的優勢，生產西瓜口感爽脆、清甜多汁，2017年起辦理西瓜評鑑活動，並製作防偽標章，市場上奠定口碑。

後龍鎮公所指出，今年西瓜節「藝起吃西瓜」活動，6月10日在鎮公所前廣場舉行，下午2點起安排藝文團體演出、趣味互動遊戲，還有農產市集，免費吃西瓜等活動，晚上7點壓軸「即將成真火舞團」，表演「珍火馬戲團」親子火舞劇。

公所還推出「瓜開好禮」活動，民眾購買西瓜，用手機掃描防偽標章上的QRCode，並登錄個人資料後即可參加抽獎，活動期間至6月30日，7月辦理直播，抽出2000元禮券10人，200元禮券150人。