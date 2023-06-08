出動3輛遊覽車 反生命園區自救會動員120人向監委陳情

新竹縣反生命園區自救會與湖口反縣立生命園區自救會，今天上午出動3台遊覽車，動員120人向下鄉巡察的監委賴鼎銘、鴻義章陳情。湖口反縣立生命園區自救會長陳岫玫強調：「我們的訴求就是撤案」，今天他們要來向監委提出縣府的缺失，並送出反對生命園區的書面資料，未來若有新事證，也會陸續補充給監委。

陳岫玫指出，新竹縣長楊文科在座談會時，說這案子還沒成案，所以無案可撤，但縣府資料報告都已具體做出來，前期規劃經費也已花下去，這樣的說法令人匪夷所思，既然沒有成案的話，為何興辦事業計畫書已送到內政部？認為縣府都沒有如實告知鄉民真正的狀況。

陳岫玫說，楊文科承諾9月5日針對鄉親反對質疑會給出答案，但他們發現，縣府很多資料都是錯的，自救會不相信縣府的報告，與其各說各話，自救會志工願意加入縣府團隊來幫忙收集資料，讓整個興建計畫更公開、透明，也希望各方專業人士也能介入，這樣做法才是公正。

陳岫玫強調，今天來向監委陳情的訴求就是撤案，針對政府的缺失也會在會議中提出來，由於監委給每個團體的時間不多，今天自救會也整理了一疊厚厚的書面資料提供給監委參考，後續有新事證也會再繼續補充。