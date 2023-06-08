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新屋觀海橋僅5米會車困難 桃園工務局評估建8米寬新橋

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋觀海橋橋面僅5米，市府擬興建另座8米寬橋，目前正由新屋區公所評估現況。圖／陳睿生提供
桃園新屋觀海橋橋面僅5米，市府擬興建另座8米寬橋，目前正由新屋區公所評估現況。圖／陳睿生提供

桃新屋永安漁港周邊景點眾多，假日遊客織，不過有民代表示，本地及外地遊客要前往綠色隧道，幾乎都需由觀海橋進入，但橋面僅5米雙方會車困難，盼能擴大橋面或新設另座橋，增加民眾通行方便度；桃園工務局養護工程處回應，會勘後預計由新屋公所於觀海橋旁興建一座8米寬新橋，並於今年11月完成評估報告後爭取相關興建經費。

永安漁港濱海沿線景點眾多，有海螺館、海洋客家牽罟文化館等，其中綠色隧道為民眾熱愛租腳踏車欣賞海景風光選項之一。市議員陳睿生指出，觀海橋是遊客從永安漁港通往綠色隧道的重要橋梁，遊客進入綠色隧道幾乎都仰賴觀海二路上的觀海橋，不過該橋興建於1983年，至今已有約40年時間，加上橋的寬度僅5米寬，雙向民眾會車空間不足，假日易造成交通壅塞。

陳睿生說，雖先前市府先整修被列為危橋的新濱一號橋，不過觀海橋的使用率更高，希望市府能重視盡速整修，建議可妥寬橋面或是在新設另一座橋，2座橋就可變單行道，避免每到假日壅塞問題。

養工處橋樑隧道科表示，觀海橋長約140米、寬5米，為新屋區公所維護管理，因觀海橋坡度略陡且假日人群、汽機車及自行車共用，易發生危險，故議員及里長提案保留觀海橋並於橋側新設8米寬左右橋梁，後續盼將現觀海橋改為自行車專用橋。

橋樑隧道科說，養工處於今年5月23日邀集相關單位會勘，將請新屋公所先行評估新建橋梁所需經費並納入分道規畫，預計今年11月完成評估報告後爭取相關興建經費。

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