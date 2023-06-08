竹市6380萬土地徵收補償費待領 市府清查協助

土地徵收條例規定，土地徵收補償費若逾15年未領取將歸屬國庫，新竹市府最近清查發現，未領取的徵收補償費保管款竟高達約6380萬元，不乏有人完全不知情甚至遺忘，因此呼籲民眾查詢並利用相關服務領取。

地政處長何憲棋表示，日前有位年逾80歲的老婦人接獲市府寄發的徵收補償費保管款屆期通知，才得知已逝父親還有未領取的補償費，「雖不多，卻是多桑留下來的禮物！」老婦也感謝市府用心協助，讓她領到父親的「紀念品」。

地政處說，土地所有權人常會因為時間久遠忘記領取徵收補償費，經統計竹市未領取金額約6380萬，地政處在「新竹市幸福宜居網」建置徵收補償費線上查詢系統方便查詢，並可利用通信預審繼承案件、預約延時服務及跨縣市代收申領等多項服務，節省現場等待時間。