南澳州議會訪桃園新圖書總館 盼促進教育文化多元交流

桃園市政府今天接待南澳州議會6位參議員，並安排參觀市立圖書館新總館，針對雙邊觀光、教育、議會交流、再生能源政策等議題交換意見，借鏡彼此成功案例，完善城市政策與發展。

秘書處長許淑真代表張善政市長贈訪團桃園拉拉山烏龍茶、蜜香紅茶禮盒。經濟發展局長張誠接待時，介紹桃園是國際機場所在地，也是台灣工業高產值的城市，國家級桃園航空城計畫也落腳於此，並在計畫區內成立淨零碳排工業園區，轉型高污染產業，達到淨零碳排目標。此外，桃園與南澳州在文化上有許多相似處，兩地都有原住民族族群，也有許多來自東南亞的移民人口，桃園市政府今年8到10月舉辦世界客家博覽會，歡迎再次訪問桃園共襄盛舉。

南澳州議會參議員吳桐（Tung Ngo）表示，很高興參觀桃園美麗的圖書館總館，讓有全新的想像，原來圖書館能成為融合市民交流及知識傳遞、討論的場所，希望能將這些寶貴經驗帶回南澳州，進一步重新檢視社區服務的重要。參議員柯蘿拉（Laura Curran）説，這趟旅程中深刻感受台澳相似處及共同對民主價值的支持，未來希望與台灣進行文化、教育及能源等方面交流，包括兩地學生交換、線上雙語課程、觀光及航太產業交流等。

引薦參訪團的萬美玲立法委員也到場，她表示，桃園是6都最年輕的城市，張善政市長重視婦幼政策，在全球生育率低的趨勢下，桃園脫穎而出，成為許多年輕夫妻定居首選。依據媒體調查，桃園市在教育政策滿意度排名全國第一，在張善政帶領下，市政建設蓬勃發展，如同桃園新總圖一樣的重大建設及福利政策都將一一實現。