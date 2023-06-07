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桃園龍潭交通亂象有解？ 市府曝觀光轉運站最新進度

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
龍元宮商圈是桃園龍潭老城區最繁榮的區域，但因客運路線缺乏整合，公車來來往往，形成不少交通亂象。本報資料照片
龍元宮商圈是桃園龍潭老城區最繁榮的區域，但因客運路線缺乏整合，公車來來往往，形成不少交通亂象。本報資料照片

桃園市龍潭老城區擁有第二市場、龍元宮商圈及龍潭大池等豐富觀光資源，但當地停車位不足、公車亂象多，地方盼軍方釋出閒置土地建設觀光轉運站，解決交通瓶頸。市府都發局表示，曾考慮龍堡營區，但軍方考量軍事安全無意釋出，現以龍潭交流道整體開發區位置最合適，3月已報請內政部審查，計畫邁入最後一哩路，若通過將積極推動。

市長張善政選前提出「大龍門環狀旅遊帶」政見，配套之一是利用現有石門水庫溪洲轉運站，加上規畫中的大溪埔頂轉運站及預計在龍潭地區增設的轉運站，推動假日觀光巴士環狀線，讓民眾搭巴士就能玩遍大溪、龍潭、石門3大觀光區。

在地民代持續關心計畫進度，都發局長江南志表示，市府選址曾考慮龍堡營區，但營區目前仍在使用，且軍方考量軍事安全性，無意釋出土地。

江南志表示，市府規畫在龍潭大昌路段，以區段徵收方式設置產專區，再運用其公有用地設置轉運站；內政部都委會專案小組目前已通過「龍潭大昌路西側整體農業區開發案」，近1年內都在土徵小組審查，即將進行第3次審查，市府也會積極與地方協調。

張善政承諾，任期內會積極推動觀光轉運站設立，針對交通亂象，他坦言當地停車場席位相當少，將來若有經費新闢停車場會優先將該區納入考量，短期內，龍元宮周邊交通會請交通局協助規畫管理措施。

議員劉熒隆說，龍潭第二市場、龍元宮商圈和龍潭大池是龍潭老城區最繁榮的區域，但因客運路線缺乏整合，公車來來往往，形成不少交通亂象。

劉熒隆表示，地方發展觀光需要提供觀光客順暢交通工具，觀光轉運站設置後，可匯集中正路上桃園客運的車次，並讓大型客運在轉運站內接駁，再轉換觀光小巴士，方便載運小團旅客到龍潭各景點觀光一日遊，增加客運量能同時，也能解決當地居民往返台北通勤的需求。

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