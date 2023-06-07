桃園觀音國民運動中心確定7月10日開幕 比其他中心優惠

桃園市觀音國民運動中心去年8月完工遲遲未啟用，原訂今年5月開幕，日前議會總質詢體育局答覆許更生議員說7、8月，地方上粉團發現又有6月營運的傳聞，但是沒有要營業的跡象。許更生、吳進昌議員再詢問市府，答案是7月10日開幕，不會再改日期，開幕前兩周免費入場與使用。

吳進昌表示，觀音國民運動中心是用中油、台電的回饋金興建，不受限單一行政區15萬人才能蓋運動中心的限制，而且收費除了和其他運動中心一樣，包括65歲以上長者和低收戶享有公益時段免費的優惠；還有其他中心沒有的優惠，包括設籍觀音區和鄰近新屋區的鄉親，都能享有全館設施半價的優惠，連帶在這兩區上班的勞工只要出示服務證也可以享有半價，用意在於鼓勵大家多使用。

運動中心在桃科一路、三路口，地方反映地點偏僻、適中的看法都有，但是大家不免抱怨為什麼沒有開幕的資訊，5、6、7月的開幕的訊息從何而來，運動中心門口只貼著「場館尚未開放 謝絕參觀」的大字，讓人覺得冷漠，市府應該讓民眾知道哪裡可以看見開幕、票價、優惠等正確的消息。

許更生議員上個月總質詢觀音國民運動中心109年動工，去年8月底竣工，體育局曾說5月啟用，卻不能如期開幕。體育局長許彥輝答詢時表示工程已驗收合格，正由營運廠商辦理室內裝修，預計今年7、8月辦理試營運；市府表示，延後開幕主因是疫情期間，台電的電線、電纜等輸電設備受材料進口時間一延再延，電料缺件、輸電設備不足無法送電與檢測，連帶驗收期程也延後。

地方上粉團指出，總質詢前，觀音國民運動中心先前傳出開幕的時間是5、6月，健身房各類型器材已到位，游泳池也放滿水其他，但還看起來離營運還有一段很長距離，質疑6、7月是否會再跳票？吳進昌在粉團回應向市府確認過，7月10日開幕，當天也會熱鬧辦活動。開幕前兩周免費入場使用，同時可以測試承載效果。

觀音國民運動中心在桃科一路、三路口，工程總經費約4億1400萬元，是地上4層、地下1層的建築物，採藍白色系外觀與海洋相呼應的概念設計。運動中心有游泳池、飛輪教室、韻律教室和體適能中心、羽球場、綜合球場。10開放前兩周免費入場。主要使用對象為觀音、新屋甚至大園等地區鄉親。

吳進昌說，體育局規畫觀音國民運動中心啟用結合Ubike騎乘活動，到時候會公布詳細節目，公益時段65歲以上長者、低收（游泳池）免費時段上午8至10點、下午2至4點（寒暑假期間除外）。