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竹市重陽敬老禮金 55至64歲原住民也能領
為打造安心、安養幸福城市並落實銀髮安老政策，新竹市長高虹安昨宣布，經市議員林慈愛爭取，將擴大竹市原住民福利，今年起重陽敬老禮金下修請領年齡，將55歲至64歲的原住民市民納入，預計10月就可領取2000元禮金，約370人受惠。
社會處表示，設籍在竹市的55歲以上原住民長者，除原本可領取國民年金原住民給付及裝置假牙服務，重陽敬老禮金開放55歲至64歲的原住民，議員林慈愛爭取多年，新市府決定拍板擴大照顧原住民市民，今年10月起實施。
社會處說，今年下修重陽敬老禮金發放對象，除65歲以上長者，當年度10月1日前設籍竹市的55至64歲原住民亦可領取每人2000元禮金 ，將由區公所及社會處在10月1日開始發放，相關發放方式與65歲長者發放重陽敬老禮金一致，有提供郵局或新竹市農會帳號就匯款，未提供帳號者請里幹事轉發。
市府表示，目前55至64歲原住民服務包含「國民年金原住民給付」，每月第4周主動函文提醒符合資格族人申請，也提供「原住民長者裝置假牙補助」。另外，有急難救助需求時也可申請急難救助，市府並補助原住民參加全民健康保險補助、原住民參加技術士技能檢定合格獎勵金，及補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅。
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