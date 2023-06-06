桃園100大路口精緻執法罰1031件 這路口抓最多竟是這原因

台南母女過斑馬線3歲女童慘死事件後，警政署通令執行「行人高發事故路口精緻執法」選定100大事故路口取締不禮讓行人專案至昨天結束，桃園市警局交通大隊今天下午表示，全桃園「精緻執法」100 大路口不停讓行人，總共取締1031件開罰，尤以中壢區中央東路及延平路口，汽機車違規不讓行人開罰45件最高。

為杜絕台灣地獄惡名，警方5月執行「取締路口車輛不停讓行人專案」，針對路口不停讓行人專案執法取締，發生台南女童斑馬線慘死事件，警政署下令各地警方自5月22日至6月5日，執行「行人高發事故路口精緻執法」，選定轄區100處高發事故路口加強取締汽機車不讓行人，這項交通「精緻執法」為期15天至昨天結束。

桃園市警局選定100大高發事故路口，包括桃園區23處、中壢21處、楊梅區9處、大園區3處、觀音區1處、大溪區4處、平鎮區8處、龜山區10處、八德區10處、龍潭區5處及蘆竹區6處，加強取締不停讓行車車輛之後，這段期間100大路口A1死亡案件明顯銳減。

市警局交大表示，100大路口精緻執法取締不讓行人專案半個月，桃園共取締1031件，以桃園分局取締264 件及中壢分局取締255件成效最好，違規取締最高前5大路口，分別是中壢區中央東路及延平路口45件、中壢區延平路及中美路口38件、桃園區南平路及中正路口25件、桃園區春日路及民光東路口22件、中壢區中央西路及中豐路口20件。

其中又以中壢區中央東路及延平路口，取締車輛不停讓行人45件最多。中壢分局表示，這段期間，適逢所得稅報稅截止前，中壢國稅局單位剛好位於中央東路及延平路口附近，許多民眾為趕報稅，車輛違規停等或不禮讓行人遭開單告發特別多，成為這次執法取締最多路口。