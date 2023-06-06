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分時段避免「塞車」 頭份暑期樂活營10日開放網路報名

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市暑期樂活學習營今年有多達70項營隊，有「攀樹」等新增活動，市長羅雪珠上午到信德國小與學童一同體驗。圖／頭份市公所提供
頭份市暑期樂活學習營今年有多達70項營隊，有「攀樹」等新增活動，市長羅雪珠上午到信德國小與學童一同體驗。圖／頭份市公所提供

暑假快到了，苗栗縣頭份市公所籌辦的「暑期樂活學習營」今年有多達70項營隊活動推出，還新增攀樹、迷你機器人、韓國流行舞等項目，樂活學習營預計10日起開放網路報名，由於往年許多熱門項目都出現「秒殺」熱潮，市公所特別將營隊區分不同時段，分批開放報名，避免網路大塞車。

頭份市長羅雪珠上午在信德國小與學童一起體驗「攀樹」樂趣，並說明今年頭份暑期樂活學習營項目及報名方式；攀樹活動是信德國小的學校特色課程，學童都有豐富體驗，市公所今年也特別將攀樹納入樂活營。

羅雪珠表示，樂活營各項課程委由市內各校及各協會承辦，地點分散在市內各區，有興趣的學生可就近參加，今年有70項共74梯次的營隊項目，內容非常豐富、多樣且活潑，還新增許多「厲害的」營隊，像Quno迷你機器人、玩一下3D列印營、韓國流行舞、快樂手擲飛機科學營等，可滿足學子多元選擇，充實整個暑假。

為傳承客家文化，今年市公所也安排了8個客家主題的營隊，包括頭份食農循環旅程營等活動讓大家選擇，一起來快樂學習客家文化及客家語。

市公所表示，6月10日周六上午開放報名，比照往年採網路報名方式，但第一天上午8點到中午12點僅受理編號1到35項的營隊報名，中午12點到下午4點受理36到70項報名，下午4點以後1至70項營隊都可報名，但每人僅限報名2項。

第二階段從12日上午8點到14日下午5點，受理未額滿營隊報名，也不受每人僅限2項的規定，報名已達2項的學童，還是可報名參加未額滿營隊。相關訊息可上市公所網站、臉書「緣頭小份」查詢或洽詢頭份市公所客家文化課。

攀樹是信德國小的一大校園特色課程。圖／頭份市公所提供
攀樹是信德國小的一大校園特色課程。圖／頭份市公所提供
頭份市暑期樂活學習營今年有多達70項營隊，有「攀樹」等新增活動，市長羅雪珠上午到信德國小與學童一同體驗。圖／頭份市公所提供
頭份市暑期樂活學習營今年有多達70項營隊，有「攀樹」等新增活動，市長羅雪珠上午到信德國小與學童一同體驗。圖／頭份市公所提供
頭份市暑期樂活學習營今年有多達70項營隊，有「攀樹」等新增活動，市長羅雪珠上午到信德國小與學童一同體驗。圖／頭份市公所提供
頭份市暑期樂活學習營今年有多達70項營隊，有「攀樹」等新增活動，市長羅雪珠上午到信德國小與學童一同體驗。圖／頭份市公所提供
攀樹是信德國小的一大校園特色課程。圖／頭份市公所提供
攀樹是信德國小的一大校園特色課程。圖／頭份市公所提供
頭份市暑期樂活學習營今年有多達70項營隊活動推出，6月10日起開放網路報名。圖／頭份市公所提供
頭份市暑期樂活學習營今年有多達70項營隊活動推出，6月10日起開放網路報名。圖／頭份市公所提供

客家文化 德國

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