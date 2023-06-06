氣爆案3人嚴重燒傷送醫外縣市 苗栗縣長鍾東錦說話了

苗栗市南苗6月3日發生牛肉麵店氣爆意外，造成店內3代人嚴重燒傷送醫外縣市，鍾東錦今天有感而發，認為苗栗醫療資源先天不足、後天失調，也是苗栗人的痛，他會要求縣府衛生局改善，自己也會努力。

苗栗市南苗三角公園旁，天雲街、光復路口一家新開牛肉麵，6月3日上午發生氣爆，3人分別送梧棲童綜合醫院、中國醫藥大學附設醫院、林口長庚醫院搶救，其中，57歲許姓老闆傷重延至6月4日下午不治，事件引起民眾議論為什麼要送外縣市醫院？

鍾東錦今主持縣務會議有感而發說，他覺得很難過，苗栗先天醫療資源不足，其實他也很希望有一家醫學中心，但後龍鎮原遠雄健康生活園區的苗栗縣衛生醫療健康園區BOT案招商，沒有辦法、就是沒有人要來投資，醫院通常不會是公益性質，也要做生意，所以園區閒置，半相送還是沒有人要來，這是苗栗人的痛。

他會要求衛生局改善，衛生局目前也有改善當中，例如為恭醫院與中國醫大、苑裡李綜合與台中榮民總醫院，大千醫院跟長庚合作，增進重大傷病的醫療，衛生福利部苗建置癌症中心，他自己也會努力，多次與部苗溝通，醫院升級醫中心有難處，包括土地、用地要取得足夠等問題，縣府持續努力，期盼衛福部挹注更多的補助，可以照顧鄉親。

衛生局指出，縣府持續提升急重症醫療品質，輔導大千具重度急救責任醫院量能，部苗及為恭具中度有部分重度級緊急醫療能力，苑裡李綜合維持中度級緊急醫療能力，另爭取衛福部「提升急重症及加護病房轉診品質計畫」。