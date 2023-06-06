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桃園長照業務多頭馬車？民代促設長照處

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市老人約30萬人，近7萬人有長照需求，市府目前設置長照中心作為服務窗口，業務分屬社會局與衛生局，民代認為公文往返耗時，民眾諮詢也無所適從，建議比照其他縣市成立長期照護處，衛生局長劉宜廉表示樂觀其成，但須考量人力和預算分配，現階段將先檢討行政程序有無調整之處再進行後續規畫。

桃園長照服務人數與機構數還在持續成長，相關業務分屬衛生局長照服務科和社會局老人福利科，議員謝美英、鄭淑方說，民眾光尋找窗口就一個頭兩個大，屏東已成立長照處，建議市府跟進，方便民眾申請。

議員楊家俍表示，社會局無法做出醫事判定，許多公文要給衛生局，導致業者設置長照機構或申請提供服務經常曠日廢時，最後還是影響民眾權益。

社會局老人福利科長施威良坦承，目前居家服務跟社區式服務站由社會局負責，住宿式服務由衛生局負責，但民眾普遍不清楚2局處分工方式，申請時常常打錯電話，如果成立提供一條鞭服務的長照處，可減少民眾困擾、增進行政效率。

衛生局長劉宜廉說，衛生局與社會局每個月至少召開1次長照會議，妥善執行長照2.0業務，避免業務漏接，雙方溝通協調還算順暢，成立長照處要考慮人力和預算配置，不急於一時，但會檢討加強行政效率。

衛生局 長照

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