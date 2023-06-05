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苗栗市6、7、8日停收垃圾 市公所提醒鄉親不要丟垃圾在外

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所清潔隊6月6日、7日、8日辦理環保觀摩活動，3天將停收垃圾，市公所提醒鄉親注意配合。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所清潔隊6月6日、7日、8日辦理環保觀摩活動，3天將停收垃圾，市公所提醒鄉親注意配合。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所清潔隊6月6日、7日、8日辦理環保觀摩活動，3天將停收垃圾，市公所提醒鄉親注意配合，不要將垃圾提丟在外，以免影響環境衛生及市容觀瞻。

市公所6日起3天暫停收運垃圾期間，定點收運照常運作，配合資源回收時間，其中，南區6日上午6點50分至7點在新東街與復興路口，7點10分至50分在中正路苗栗地方法院前。

北區7日上午6點40分至45分在玉清路縣府國宅前，6點50分至7點在為公路與國華路口，7點10分至50分在中華路北苗市場前，7點55分至8點5分在為公路紫園社區前；西區8日上午7點至7點20分在英才路縣府文化觀光局前，7點25分至50分在縣府路青創指揮部前，7點55分至8點20分在民族路巨蛋體育館前。

國宅 觀光局

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