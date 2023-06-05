桃園下周再迎3天大停水 34處飲用水供水站地點曝光

配合桃園市桃園區介壽路管線臨遷工程、大湳廠高低壓電氣設備檢驗及龜山區汰換管線工程等3項工程，台水公司預定6月12日至14日停水長達43小時，影響範圍多達桃園市龜山區、蘆竹區、桃園區、八德區共16.7萬戶。桃園市經發局表示，因應停水，台水已規畫在蘆竹區及龜山區設置34處飲用水供水站，供民眾就近取水。

本次停水時間，預定從6月12日上午8點至14日凌晨3點，最長停水時間為43小時，停水影響區域包括桃園市龜山區、蘆竹區、桃園區、八德區，及新北市林口區、泰山區、五股區。桃園市停水戶數共約16.7萬戶，其中桃園區19個里及八德區16個里，停水9小時約8.2萬戶；龜山區23個里，停水39小時約6.9萬戶；蘆竹區7個里及龜山區5個里，停水43小時約1.6萬戶。

經發局表示，因應停水，台水規畫於蘆竹區及龜山區設置34處飲用水供水站，停水期間各供水站開放時間為6月12日上午8點至晚間9點、6月13日上午8點至晚間9點、6月14日上午8點至中午12點；經發局網站已建置停水專區，民眾可點選「停水查詢」及「飲用水供水站」，查詢停水資訊及供水站位置。

經發局長張誠表示，已請台水公司確實掌握本次停水各項工程施工進度，應變中心將定時追蹤，避免工程延宕；另要求台水公司與當地里長確認用水需求，設置飲用水供水站，並請台水公司各服務所延長電話專線服務時間，提供民眾洽詢，也提醒民眾，本次最長停水時間為43小時，請提早於停水前6小時完成儲水。