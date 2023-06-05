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員本掩埋場「2小時內黏蠅紙滿」 桃園環保局允每周清1300噸

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅員本里上的垃圾掩埋場啟用至今18年，近2年垃圾量進大於出，導致垃圾愈堆愈高跟座小山一樣。圖／周玉琴提供
桃園楊梅員本里上的垃圾掩埋場啟用至今18年，近2年垃圾量進大於出，導致垃圾愈堆愈高跟座小山一樣。圖／周玉琴提供

桃園楊梅員本里上的垃圾掩埋場近2年愈堆愈高，不僅楊梅地區的垃圾在此堆積，連平鎮的垃圾也會到楊梅暫存，每每翻攪要清出總會讓惡臭飄散數里，蒼蠅更是滿天飛，鄰近住家苦不堪言；桃園市環保局表示，楊梅員本掩埋場目前規畫以每周1300公噸將暫置垃圾清除至焚化廠處理，並補助周遭住戶殺蟲劑及捕蠅紙，及視現地狀況覆蓋紗網避免垃圾隨風溢散。

楊梅員本里民有路二段500巷上的垃圾掩埋場，近2年垃圾量進大於出，導致垃圾愈堆愈高跟座小山一樣，不僅散發惡臭，更有超多蒼蠅滿天飛，市議員周玉琴形容「黏蠅紙不用2小時就會黏滿蒼蠅」。

員本里長陳奕霖表示，垃圾掩埋場在當地多年，不過近2年愈來愈誇張，說是暫存垃圾，但卻發現垃圾山愈堆愈高，伴隨大量蒼蠅，加上垃圾場離民宅最近的距離約1塊田僅10公尺，造成居民相當大困擾。

陳奕霖說，每每要將垃圾運去焚燒或是下過雨後天氣變熱，垃圾經由翻動，那難聞的味道真的無法想像，隨風向飄散1公里以上是家常便飯，真的已快受不了。

周玉琴日前會勘說，垃圾場相當靠近社區，約18年來不斷慢慢漲高長胖，更有平鎮地區的垃圾會運往員本里暫放，無法諒解楊梅區員本垃圾場舊垃圾未訂出清運時間表、還持續不斷運進新垃圾，盡速把舊垃圾運走，以平息民怨。

環保局回應，目前榮鼎生質能中心的熱處理單元已開始運轉，垃圾站存調度並不會分區，目前每日約有100公噸垃圾會運近員本垃圾場，楊梅員本掩埋場6月開始規畫以每周1300公噸將暫置垃圾清除至焚化廠處理，若有處理餘裕量，再視量能增加出場處理數量，減少楊梅員本掩埋場的垃圾暫置量。

環保局說，環境清消部分，增加消毒與除臭頻率以減少民怨，另也針對周遭住戶需要的殺蟲劑與捕蠅紙給予補助並視現地狀況覆蓋紗網避免垃圾隨風溢散。

楊梅員本里垃圾掩埋場，近2年垃圾量進大於出超多蒼蠅滿天飛，市議員周玉琴（前左2）形容「黏蠅紙不用2小時就會黏滿蒼蠅」。圖／周玉琴提供
楊梅員本里垃圾掩埋場，近2年垃圾量進大於出超多蒼蠅滿天飛，市議員周玉琴（前左2）形容「黏蠅紙不用2小時就會黏滿蒼蠅」。圖／周玉琴提供

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