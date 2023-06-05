員本掩埋場「2小時內黏蠅紙滿」 桃園環保局允每周清1300噸

桃園楊梅員本里上的垃圾掩埋場近2年愈堆愈高，不僅楊梅地區的垃圾在此堆積，連平鎮的垃圾也會到楊梅暫存，每每翻攪要清出總會讓惡臭飄散數里，蒼蠅更是滿天飛，鄰近住家苦不堪言；桃園市環保局表示，楊梅員本掩埋場目前規畫以每周1300公噸將暫置垃圾清除至焚化廠處理，並補助周遭住戶殺蟲劑及捕蠅紙，及視現地狀況覆蓋紗網避免垃圾隨風溢散。

楊梅員本里民有路二段500巷上的垃圾掩埋場，近2年垃圾量進大於出，導致垃圾愈堆愈高跟座小山一樣，不僅散發惡臭，更有超多蒼蠅滿天飛，市議員周玉琴形容「黏蠅紙不用2小時就會黏滿蒼蠅」。

員本里長陳奕霖表示，垃圾掩埋場在當地多年，不過近2年愈來愈誇張，說是暫存垃圾，但卻發現垃圾山愈堆愈高，伴隨大量蒼蠅，加上垃圾場離民宅最近的距離約1塊田僅10公尺，造成居民相當大困擾。

陳奕霖說，每每要將垃圾運去焚燒或是下過雨後天氣變熱，垃圾經由翻動，那難聞的味道真的無法想像，隨風向飄散1公里以上是家常便飯，真的已快受不了。

周玉琴日前會勘說，垃圾場相當靠近社區，約18年來不斷慢慢漲高長胖，更有平鎮地區的垃圾會運往員本里暫放，無法諒解楊梅區員本垃圾場舊垃圾未訂出清運時間表、還持續不斷運進新垃圾，盡速把舊垃圾運走，以平息民怨。

環保局回應，目前榮鼎生質能中心的熱處理單元已開始運轉，垃圾站存調度並不會分區，目前每日約有100公噸垃圾會運近員本垃圾場，楊梅員本掩埋場6月開始規畫以每周1300公噸將暫置垃圾清除至焚化廠處理，若有處理餘裕量，再視量能增加出場處理數量，減少楊梅員本掩埋場的垃圾暫置量。