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龍眼蜜品質評鑑成績揭曉 竹縣養蜂產銷班5人獲特等獎

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
評審感官品評項目包括色澤、香氣及風味三項。圖／新竹縣政府提供
評審感官品評項目包括色澤、香氣及風味三項。圖／新竹縣政府提供

112年度新竹縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑成績揭曉，這次共評選出5名特等獎，由新竹縣養蜂產銷班第一班鄭貴文、賴國賢、林祺水、邱瑞龍及新竹縣芎林鄉養蜂產銷班第一班劉得煌獲得特等獎殊榮。

新竹縣農業處指出，本年度評鑑分為初評與複評，初評以儀器檢驗為主，包括一般品質、11種抗生素殘留檢驗、410種農藥殘留檢驗等；複評則採評審感官品評，項目包括色澤、香氣及風味三項，評選出具有琥珀色、香氣濃郁及獨特龍眼蜜風味的蜂蜜。

本年度評選出5名特等獎、26名頭等獎，評鑑頒獎訂於6月13日上午在新竹縣政府大廳表揚，當天有新竹縣蜂農及青農優質農特產品展售、蜂蜜特調咖啡及蜂蜜愛玉品嚐，讓消費者安心選購，完整得獎名單亦公告於新竹縣農會官網

新竹縣農業處表示，目前由新竹縣農會輔導4個養蜂產銷班，班員人數共66人，經營規模合計8422箱蜂箱，以生產龍眼蜜、荔枝蜜及百花蜜為主，採蜜期約為每年4月至5月，新竹縣養蜂產銷班已有7位班員成功取得產銷履歷標章，今年有多名班員正在陸續申請中。

本年度評選出5名特等獎、26名頭等獎。圖／新竹縣政府提供
本年度評選出5名特等獎、26名頭等獎。圖／新竹縣政府提供
新竹縣農會輔導4個養蜂產銷班，班員人數共66人，經營規模合計8422箱蜂箱。圖／新竹縣政府提供
新竹縣農會輔導4個養蜂產銷班，班員人數共66人，經營規模合計8422箱蜂箱。圖／新竹縣政府提供

新竹 蜂蜜 農會

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