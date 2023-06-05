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9103老客運線下線 263公車大溪三峽線今上路載客

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市「263」大溪-恩主公醫院公車線，今天上午起在桃客大溪站行駛載客，試辦3個月。記者曾增勳／攝影
桃園市「263」大溪-恩主公醫院公車線，今天上午起在桃客大溪站行駛載客，試辦3個月。記者曾增勳／攝影

桃園市大溪至新北土城捷運頂埔站「9103」客運線逾40年歷史老路線停駛「下線」，今天上午起由市府交通局規畫市區公車「263」大溪-恩主公醫院路線取代上路，交通局、桃園客運表示，「263」大溪-恩主公醫院公車路線今起載客，試辦3個月，每天往返10班次，由市政府提供虧損補貼，大溪站第一班公車發車10多人、回程不到10人，新路線還要多加宣傳搭乘。

桃園市大溪至新北土城捷運頂埔站「9103」客運線，是大溪往台北最老牌、曾是唯一的長途客途客運，在各種交通運輸路網和工具興起下，該路線自2001年起由桃園、新北客運聯營至今，曾經最高一天達24班車，受其他運輸工具路線影響，之後逐年減班，業者聯營不敵虧損，2月減班，及至昨天之後停駛退出，令許多大溪網友不勝噓唏。

市府交通局表示，由市府與地方民代共同推出新的桃園客運263公車路線，由大溪至新北三峽恩主公醫院路線，一次行駛約45分鐘，每天往返10班次，較原先9103路線僅剩每天2班次多，改善大溪往返三峽通勤交通需求，今天起試辦3個月，試辦成效將視為後續檢討是否轉為正式路線依據，民眾持市民卡乘車可享買一送一優惠，及第2趟優惠18元。

桃園客運大溪站表示，263新公車路線今天早上6時30分，大溪往三峽恩主公醫院第一班公車發車，可能宣導不夠，第一班公車大溪發車時，乘客10餘人，沿途停靠各站通勤、通學族上車，恩主公醫院回程不到10人，新路線試辦第一天，還要加強宣導，往後3 個月希望乘客愈來愈多，繼續維持營運。

市議員陳治文表示，提供大溪坙新北通勤、通學的9103路線停駛，在她持續向市政府爭取下，263公車路線終於取代上路，263路線從大溪到三峽恩主公醫院，方便大溪往新北通勤或通學族，該線如同大溪民眾就醫專車，方便就診需求，也可連接大溪老街、三峽老街發展觀光旅遊，希望民眾多多使用，發揮交通需求。

桃園市263大溪-恩主公醫院公車線今天上午起行駛載客，試辦3個月。記者曾增勳／翻攝
桃園市263大溪-恩主公醫院公車線今天上午起行駛載客，試辦3個月。記者曾增勳／翻攝
桃園市「263」大溪-恩主公醫院公車線，今天上午起在桃客大溪站行駛載客，試辦3個月。記者曾增勳／攝影
桃園市「263」大溪-恩主公醫院公車線，今天上午起在桃客大溪站行駛載客，試辦3個月。記者曾增勳／攝影

公車 桃園 新北

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