婦人遭流浪狗追摔死「判國賠269萬」！高虹安交辦撤上訴 網讚爆這樣說

75歲王姓婦人2021年在新竹南寮漁港晨運遭6隻流浪狗追逐摔倒，經送醫仍不治，家屬向新竹市府求償遭拒憤提國賠，一審判決判市府須賠269萬元，市府原不服提上訴引起家屬反彈，但市長高虹安認為「政府行政要近乎人情」交辦相關單位撤回上訴；消息一出在各大討論區引發網友熱議，紛紛留言讚許，指此事市府有同理心，體恤民眾。

市府表示，針對兩年前發生南寮漁港浪犬導致婦人發生意外的憾事，產發處日前徵詢律師意見後，因考量判決結果有別於過去相關案例之見解，祈釐清現行整體動物保護法令，故於期限內先提送上訴書。

但是，高虹安獲知產發處已提送上訴作為認為不甚妥當，立即指示「政府行政要近乎人情，不能純粹依法論法，仍要考量實際的人民感受」，目前已交辦產發處撤回上訴再議，以求人民權益及法律見解中的平衡。市府指出，仍會持續關注動保議題，並在兩年前的經驗中吸取教訓，愛護動物也要保障民眾安全。

市府的回應引發網友討論，無論是新聞連結或ＰＴＴ都有網友熱議，紛紛回應「情、理、法，將心比心，讚」、「認同高虹安做法，這樣就是政府該負的責任，有哪個政府官員能這樣照顧百姓，每個政黨都是爛沒擔當」、「有政治家風範，值得嘉許」、「支持這個做法，不要讓人民疲於奔命。」

判決指出，王婦是在2021年8月21日清晨前往新竹市南寮漁港旅遊服務中心旁散步時，遭群聚該處的6隻狗追逐、靠近，王因緊張情急下踩到服務中心旁未設置警告標語，且原先規畫為戲水池的斜坡，造成重心不穩摔倒，頭部撞擊地面昏迷，直至當天上午7點多才被民眾發現，經緊急送醫後仍不治身亡。

法官認為，流浪犬沒有飼主，因此依憲法保障人民基本權精神，國家應承擔保護義務、風險分配優先由國家承擔，且依據新竹市棄犬管理辦法、動物保護法、動物傳染病防治條例等法規，新竹市府有捕捉流浪犬的義務。