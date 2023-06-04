聽新聞
test
0:00 / 0:00

消暑秘境 尖石老鷹溪步道9日重開園

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣尖石鄉老鷹溪步道平緩好走，原始自然的風貌吸引山友踏訪。圖／取自「竹縣好好玩」臉書
新竹縣尖石鄉老鷹溪步道平緩好走，原始自然的風貌吸引山友踏訪。圖／取自「竹縣好好玩」臉書

新竹縣尖石鄉知名景點老鷹溪步道去年9月遭逢山區連日大雨，致地質不穩，頻傳落石及土石崩落，雖園內步道無重大受損，但經尖石鄉公所現勘評估，決定封園改善。封園8個多月後，鄉公所拍板9日重新開園，歡迎遊客造訪。

老鷹溪步道步道口緊鄰玉峰國小，長約1公里的步道平緩好走，步道終點可見1座高15公尺、寬20公尺的老鷹溪瀑布，沿途風光原始而自然，是不少喜好瀑布、天然環境的山友口袋名單。

老鷹溪步道自然生態豐富，經常可見老鷹在上空盤旋而有此命名，尖石鄉公所為提供旅客親近的步道環境，向交通部觀光局爭取經費整修，設置多座觀景台和高架木棧道，2019年3月開放。

步道新增遊憩設施開放後，吸引不少遊客造訪，從步道走至瀑布來回只要40分鐘，途經水牛池、先民取水道、觀魚亭、老鷹石、魯鰻溝及裡埔瀑布，也很適合親子共遊。

尖石鄉公所有鑒於老鷹溪步道去年9月因連日大雨，導致山區土質鬆軟，也發現有不少石塊擋住步道，恐有安全疑慮，縣府和鄉公所當時決議全區休園、著手復建工程。

尖石鄉公所指出，老鷹溪步道修繕完畢，將於9日開園，歡迎遊客來訪享受山間涼意，一掃悶熱暑氣。

尖石鄉 落石 新竹

延伸閱讀

瑞芳區魚寮路幼坑瀑布步道 虎頭蜂螫傷2遊客緊急封閉

好消息！新竹尖石秘境瀑布「老鷹溪步道」 6月9日將開園

飛龍瀑布山難5名失聯者全數找回 今午最後1名罹難者完成吊掛

NBA／破除湖人追求楊恩謠言 媒體曝老鷹未曾考慮交易

相關新聞

三義雲火龍點睛 疫後熱鬧復出

苗栗縣三義鄉特色民俗節慶「三義雲火龍節」昨天舉行請神迎龍、開光點睛儀式，縣長鍾東錦、三義鄉長呂明忠等人替以稻草、竹片等材...

桃園捷運龍壽站消失 民代促重議

桃園捷運棕線從龜山通往新北，綜合規畫報告修正後今年續送交通部審查。但民代發現，原先規畫的龍壽站因地質考量「被消失」，當地...

香山運動館工程停擺 遭疑難產

新竹市政府去年4月起動工新建香山綜合休閒運動館，要完成「1區1運動中心」最後1塊拼圖，當時原訂今年6月完工。但民代發現工...

消暑秘境 尖石老鷹溪步道9日重開園

新竹縣尖石鄉知名景點老鷹溪步道去年9月遭逢山區連日大雨，致地質不穩，頻傳落石及土石崩落，雖園內步道無重大受損，但經尖石鄉...

王介禧 服務宮廟 傳承文史

桃園市中壢仁海宮創建於1826年，為中壢地區重要地方信仰中心。現任董事長64歲王介禧在仁海宮服務長達17年，不僅積極帶領...

澳洲小燕鷗現蹤桃園沿海 大潭藻礁是駐點之一

桃園市副市長蘇俊賓今天下午前往竹圍漁港，出席「2023候鳥漫波 啾一夏！」開幕，表示每年夏季5到7月是候鳥小燕鷗遠從澳洲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦