消暑秘境 尖石老鷹溪步道9日重開園

新竹縣尖石鄉知名景點老鷹溪步道去年9月遭逢山區連日大雨，致地質不穩，頻傳落石及土石崩落，雖園內步道無重大受損，但經尖石鄉公所現勘評估，決定封園改善。封園8個多月後，鄉公所拍板9日重新開園，歡迎遊客造訪。

老鷹溪步道步道口緊鄰玉峰國小，長約1公里的步道平緩好走，步道終點可見1座高15公尺、寬20公尺的老鷹溪瀑布，沿途風光原始而自然，是不少喜好瀑布、天然環境的山友口袋名單。

老鷹溪步道自然生態豐富，經常可見老鷹在上空盤旋而有此命名，尖石鄉公所為提供旅客親近的步道環境，向交通部觀光局爭取經費整修，設置多座觀景台和高架木棧道，2019年3月開放。

步道新增遊憩設施開放後，吸引不少遊客造訪，從步道走至瀑布來回只要40分鐘，途經水牛池、先民取水道、觀魚亭、老鷹石、魯鰻溝及裡埔瀑布，也很適合親子共遊。

尖石鄉公所有鑒於老鷹溪步道去年9月因連日大雨，導致山區土質鬆軟，也發現有不少石塊擋住步道，恐有安全疑慮，縣府和鄉公所當時決議全區休園、著手復建工程。

尖石鄉公所指出，老鷹溪步道修繕完畢，將於9日開園，歡迎遊客來訪享受山間涼意，一掃悶熱暑氣。