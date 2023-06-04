三義雲火龍點睛 疫後熱鬧復出

苗栗縣三義鄉特色民俗節慶「三義雲火龍節」昨天舉行請神迎龍、開光點睛儀式，縣長鍾東錦、三義鄉長呂明忠等人替以稻草、竹片等材料製作的「雲火龍」點睛祈福，為系列活動揭開序幕。今天將舉行神龍謁聖，10日將在三義河川加蓋廣場推出醉龍體驗、跈龍遊庄頭等活動，邀民眾體驗。

三義鄉公所指出，三義雲火龍源於鄉親赴大陸尋根途中意外發現的香火龍，香火龍又俗稱草龍，由於稻米是客家人主食，秋收農閒時期，以稻草結繩加上竹片編織成龍形的草龍，舞龍祈福時會在龍身插滿點燃的香柱，猶如「騰龍駕霧」。

近20年前，三義鄉雙潭社區結合守望相助隊、老匠人，大家按圖索驥並再三試驗，「結草為繩、削竹為骨架」，並加以創新製作，打造有創新造型又不失傳統客家精神的「雲火龍」，傳承至今。

三義雲火龍節系列活動前年、去年都因疫情停辦，今年復辦。暌違許久的請神迎龍及開光點睛儀式由呂明忠、五穀宮主委韓茂賢、代表會主席林盈富循古禮祭祀，鍾東錦、立委陳超明等人也分別為雲火龍點睛、點龍頭、點龍身、點龍尾，隨後邀請三義龍藝隊演出，熱鬧滾滾。

10日主場活動在三義河川加蓋廣場登場，一連安排醉龍體驗、跌聖筊賽、社團表演與跈龍遊庄頭，晚間則有客演舞集結合雲火龍與客家創新元素的「話說雲火龍」演出，11日辦客語繪本講座、14日晚間化龍返天。