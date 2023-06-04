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桃園捷運龍壽站消失 民代促重議

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園捷運棕線從龜山通往新北，綜合規畫報告修正後今年續送交通部審查。但民代發現，原先規畫的龍壽站因地質考量「被消失」，當地臨近工業區聚落、住家與405高地景點，取消站點衝擊大，且市府分擔經費仍要209億元，應檢討分攤比例是否合宜。

市府捷運工程局長劉慶豐說，前市府將棕線案送交通部審查時，就有審查委員認為龍壽站屬地質敏感區，建議先不要考慮設站，因此目前無設站計畫，不過張善政市長上任後已指示保留設站彈性，新市府也會深入探討該區地質問題，看技術上能否克服。

市議員李宗豪指出，桃園捷運棕線原先的版本有8個站，前市府以東萬壽路大下坡路段地質不穩，取消設置維修機場和預留的腹地，連帶腹地內的龍壽站也沒了，這裡社區住家雖不多，但可通往大棟山405高地，具發展觀光潛力，認為選址應兼顧地區平衡發展，有必要重議。

不少龜山居民也向民代反映，捷運棕線萬壽路二段BRH03站（站名未定）站體規畫在大同路口的民宅和幼兒園同樣不合理，因站點一旁就是台水公司二區處龜山服務所，認為市府應優先考量將站體改設於自來水公司土地，盡量避免徵收與民爭地。

自來水公司二區處表示，市府並未和水公司討論龜山服務處設捷運站問題，據了解還在評估階段。

劉慶豐也說明，選址條件不是只有用地問題，還有服務區塊、工程技術等因素，他同意盡量不要徵收民地，目前只是初步選址規畫，如果行政院通過綜合規畫案，進入設計階段時會再做細部評估。

此外，桃園捷運棕線經費目前規畫中央負擔248億元、市府負擔209億元，龜山區議員孫韻璇、李宗豪認為，對市府負擔仍重，市府應加強與中央溝通，評估經費分攤比例是否合理。

捷工局表示，經費負擔維持原先的規畫，主因是避免提出新的負擔比率，會影響審查速度和結果，待綜合規畫過關，會再和中央溝通。

捷運 桃園 高地

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