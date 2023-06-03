鄭南榕足跡巡展到苗栗 讓民眾看到平凡一面

鄭南榕足跡巡展今天在苗栗縣苑裡鎮登場，要讓民眾看到鄭南榕平凡一面，鄭南榕之女鄭竹梅致詞說，一直覺得父親既殘忍又溫柔，那麼多年還能談父親當年事，一定是因充滿愛。

鄭南榕基金會「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展第5站，今天下午在苗栗縣苑裡鎮的「苑裡掀海風-掀冊店」開幕，包括鄭竹梅、鄭南榕遺孀葉菊蘭、葉菊蘭的父親等人出席，也吸引關心台灣民主的民眾到場。

鄭竹梅致詞表示，她的身分除了是基金會董事長、鄭南榕女兒，第3個身分就是台灣人，她常跟媽媽談起鄭南榕，一直覺得父親既殘忍又溫柔，那麼多年還能談父親當年發生的事，相信一定是因為充滿愛。

葉菊蘭表示，開心這次能在她的家鄉苗栗縣舉辦鄭南榕相關展覽，看到在場有那麼多年輕人，就表示苗栗還有希望，令人欣慰，全台巡展是要讓民眾看到鄭南榕平凡一面。

行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎說，他是鄭南榕的信徒，認為現在國際局勢讓台灣人委屈，相信台灣會在國際上發光發熱。

鄭南榕基金會表示，6月3日至7月9日分別在苑裡掀海風掀冊店及小恩時光2處辦展，內容都是跟鄭南榕有關的展件，同時也集結年輕藝術家的創作。

基金會指出，外界對鄭南榕的認識多為創辦自由時代系列週刊、爭取百分百言論自由、2次反戒嚴的綠色行動、228平反運動、台灣新國家運動、1989年自囚自焚，此次巡展除了以藝術視角詮釋鄭南榕的生命歷程，加上史料呈現更完整、更立體的鄭南榕。

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