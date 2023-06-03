竹市「1區1運動中心」破功？香山運動館難產是這原因

新竹市政府喊出「1區1運動中心」，去年4月起動工新建香山綜合休閒運動館要完成最後1塊拼圖，當時原訂今年6月完工。但民代發現工地最近毫無動靜，懷疑「廠商是不是跑了？」市府工務處回應，是因變更設計於4月停工，預計7月復工，得等到明年才會完工。

竹市府爭取體育署補助1.8億元，共投入2.3億元新建的香山綜合休閒運動館位於香山行政大樓旁，規畫地下1層、地上2層，1樓設有大廳、游泳池含兒童池、Spa池、蒸氣室，2樓為桌球室、體適能中心、多功能教室、韻律教室，還有地下停車場，為香山區首見的室內運動場館。

去年原訂明年6月完工的香山綜合休閒運動館，香山區市議員陳啓源、陳慶齡近日發現工地現在才只蓋到地下室，絲毫沒有要完工的樣子，擔心香山運動館是否難產？

陳慶齡還說工地現場完全沒人、沒在施工，看了擔憂是不是廠商跑了？陳啓源也說依據現場工程最新告示牌完工日是今年11月5日，從現場延宕狀況看來恐無法如期完工。

市府工務處指出，香山綜合休閒運動館去年6月發包開工，因為標案減項發包，後續需要變更擴充，OT營運廠商去年10月提出須調整空調、泳池、熱棒等，為配合變更設計，4月停工，目前工程進度34%，在地下室開挖階段。

陳慶齡認為，新竹市近年不少公共工程都在追加預算、變更設計，有時追加預算幅度動輒2、30%，甚至出現「蓋房子沒有編窗戶的預算」的離譜情形，像是青草湖國小校舍蓋好，後續追加預算竟是為了做窗戶，這是哪門子招標？