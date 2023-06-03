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補給品超澎派 桃園新屋魚米之鄉馬拉松即起開放報名

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
「2023新屋魚米之鄉馬拉松」9月即將開跑，桃園市副市長蘇俊賓（左三）和體育局長許彥輝（左四）今天在報名啟動記者會鼓勵民眾參與。圖／桃園市體育局提供
「2023新屋魚米之鄉馬拉松」9月即將開跑，桃園市副市長蘇俊賓（左三）和體育局長許彥輝（左四）今天在報名啟動記者會鼓勵民眾參與。圖／桃園市體育局提供

桃園新屋魚米之鄉馬拉松以豐富補給著稱，今年賽事將在9月開跑。今年分為半馬組21公里、挑戰組10公里及田園組3公里等3組。市府表示，這次活動沿途行經新屋農博環境教育園區、新屋天后宮、永安海螺文化體驗園區等觀光景點，歡迎全國民眾一起來新屋作客，來趟在地的客家輕旅行。

新屋魚米之鄉馬拉松曾連3年被票選為全國年度十大熱門賽事，建立良好口碑。由於現場備有新屋鵝肉、烤雞、雞翅、炒麵、客家湯圓、巧克力、草莓、芋頭、奶油、杯子蛋糕等豐富補給品，也吸引許多跑者相約朝聖。

報名啟動記者會今天在全國最高的青銅媽祖神像「新屋天后宮」舉辦，桃園市副市長蘇俊賓表示，自己也是熱愛跑步的跑友，新屋魚米之鄉馬拉松不僅精心設計路線，更搭配周邊景點及客家美食，讓跑者可以挑戰自我，同時體驗新屋的客庄風貌及文化。

體育局長許彥輝表示，今年賽事邀請「全明星運動會」狀元女神林穎樂擔任活動應援女神，並由入圍多屆金曲獎的愛客樂樂團量身打造主題曲「相信Believe」，期許參賽者堅持到最後，就能看見最美的風景。

此外，賽事前一天還有「新屋藝文之夜音樂節」，邀請多組音樂表演團體為賽事暖身，希望透過觀光文化促進運動風氣，為桃園帶來運動觀光的直接或間接經濟效益。

「2023新屋魚米之鄉馬拉松」9月即將開跑，市府今天舉辦報名啟動記者會。圖／桃園市體育局提供
「2023新屋魚米之鄉馬拉松」9月即將開跑，市府今天舉辦報名啟動記者會。圖／桃園市體育局提供

馬拉松 桃園 運動

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