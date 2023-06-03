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好消息！新竹尖石秘境瀑布「老鷹溪步道」 6月9日將開園

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣老鷹溪步道，坡度緩和好走，到達盡頭還能欣賞瀑布美景（圖）。猴洞步道沿線能欣賞稀有的一線天美景，感受兩座大石壁間僅可容納一人行走的獨有體驗。圖／新竹縣政府提供
新竹縣老鷹溪步道，坡度緩和好走，到達盡頭還能欣賞瀑布美景（圖）。猴洞步道沿線能欣賞稀有的一線天美景，感受兩座大石壁間僅可容納一人行走的獨有體驗。圖／新竹縣政府提供

新竹縣尖石老鷹溪步道，去年9月山區連日大雨，致地質不穩，頻傳落石及土石崩落情形，雖園內步道無重大受損，但經尖石鄉公所回報及評估，為求遊客安全，在去年9月宣布封園，近期因改善完畢，將於下周五6月9日開園。

「老鷹溪步道」是尖石鄉的原始自然秘境，發源自李棟山，是大漢溪上游玉峰溪的支流之一，步道口緊鄰玉峰國小，長約1公里，步道終點為高15公尺、寬20公尺的老鷹溪瀑布，老鷹溪步道步道平緩好走，原始而自然的風貌，是愛瀑布山友的口袋名單。

老鷹溪步道經常可見老鷹在上空盤旋，自然生態豐富，因而依此命名，公所為提供旅客親近的步道環境，向交通部觀光局爭取經費整修，設置多座觀景台和高架木棧道，2019年3月開放。

一開放就因步道環境優美，且適合親子共遊，吸引許多民眾前去，步道至瀑布終點約1.5公里，40分鐘可來回，途經水牛池、先民取水道、觀魚亭、老鷹石、魯鰻溝及裡埔瀑布，入夏後都吸引不少民眾來遊玩。

未料開放僅3年多，去年9月因連日大雨，導致山區土質鬆軟、不穩定，且當時發現有不少石塊擋住步道，恐有安全疑慮，基於安全起見，縣府和鄉公所決議全區休園，經過半年的復健工程招標作業，目前已經修繕完畢，尖石鄉公所也宣布，將於6月9日開園，歡迎旅客上山旅遊。

為求遊客安全，在去年9月宣布封園，近期因改善完畢，將於下周五6月9日開園。圖／取自竹縣好好玩臉書
為求遊客安全，在去年9月宣布封園，近期因改善完畢，將於下周五6月9日開園。圖／取自竹縣好好玩臉書
老鷹溪步道步道平緩好走，原始而自然的風貌，是愛瀑布山友的口袋名單。圖／取自竹縣好好玩臉書
老鷹溪步道步道平緩好走，原始而自然的風貌，是愛瀑布山友的口袋名單。圖／取自竹縣好好玩臉書
老鷹溪步道經常可見老鷹在上空盤旋，自然生態豐富，因而依此命名。圖／取自竹縣好好玩臉書
老鷹溪步道經常可見老鷹在上空盤旋，自然生態豐富，因而依此命名。圖／取自竹縣好好玩臉書

尖石鄉 落石 新竹

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