僧多粥少 街頭藝人盼展演場全面開放

桃園市街頭藝人從2021年9月改為登記制，人數迄今增至1617人，但有街頭藝人抱怨全桃園合法展演位置僅118處、153個點位，可選擇的展演空間不夠；市府文化局回應，因應各場地的法規及安全限制不可能做到全面開放，市府會持續努力開發合適場域，也將研議方案邀請街頭藝人演出。

桃園市原本採街頭藝人考照制，以組計算共866組。近年改為登記制後，登記為桃園市街頭藝人累計1617人，人數激增近9成，但有街頭藝人埋怨展演場地申請方式不一，有些地點也毫無效益。

從事造型氣球的劉姓街頭藝人認為，有些合法的展演場地根本沒什麼人潮，演出賺不到錢，希望政府比照國外全面開放，不要剝奪街頭藝人選擇工作地點的權利。

自彈自唱的周先生則提到，桃園的石門水庫就是熱門的展演場地，但想要演出幾乎登記不到，或許可比照新北淡水老街，每到周末讓街頭藝人直接到場抽籤，較為公平。

市府文化局表演藝術科說明，各管理單位對於展演場地的限制不同，要全面開放演出有困難，也不利於管理，若民間單位認為有適合供街頭藝人表演的點位，可向文化局申請作為合法展點。

由於每個展演場地所管理的單位不同，受理街頭藝人演出的方式也不一，文化局對此說明，若要採取現場抽籤制，若沒抽中可能白跑一趟，會再了解各單位申請方式。

文化局表藝科指出，過去在地景藝術節及農博等活動，都曾安排街頭藝人演出領取打賞，還會酌給車馬費，市府未來會持續協助媒合，並研議在轄下的藝文場館，未來多邀請街頭藝人演出。