桃市議會民進黨團參訪航空城公司 盼創三贏建設

民進黨桃園市議會黨團總召張肇良今天偕同黨團議員等人參訪桃園航空城公司展示中心，並與桃園航空城公司總經理洪秀寬進行意見交流與探討，盼創市府、市民、產業三贏的城市建設。

桃園航空城公司今天發布新聞稿表示，會中洪秀寬首先說明航空城公司定位及未來業務發展重點，並介紹「桃園航空城計畫」範圍面積與6大優先招商產業，由桃園國際機場為經濟發展核心，以「機場經濟學、智慧航空城」為發展主軸，促進產業數位轉型，帶動桃園市整體產業升級，共創市府、市民、產業三贏的城市建設。

洪秀寬說，「桃園航空城計畫」不只在於開發機場周邊用地，更希望吸引智慧製造、新能源、人工智慧物聯網（AIoT）等新興產業幫助未來產業發展，機場捷運A19站開發中的亞洲‧矽谷創新研發中心未來將成為鏈結桃園市各產業的重要指標。

針對議員提出亞洲‧矽谷創新研發中心延後開工的問題，洪秀寬表示，捷運A19站開發中的亞洲‧矽谷創新研發中心不只是建築幾棟商辦大樓，更希望吸引智慧製造、新能源、AIoT等新興產業幫助未來產業發展，未來成為鏈結桃園市各產業的重要指標。

洪秀寬指出，桃園市是全台第一工業科技大城，產業聚落多樣且完整，工業產值將近新台幣3兆元，占全國營收17.4%，「航空城計畫」將搭配周邊地區既有產業資源、結合桃園優勢產業招商引資，以低污染、低耗能、低用水及高附加價值的產業型態為主要考量，並以六大優先產業作為主要招商對象。