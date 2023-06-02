清運土方結案不需紙本聯單 桃園建管處否認圖利

桃園市議員朱珍瑤今天上午在市議會國民黨黨團開記者會，指建管處疑介入平鎮區一件建案營造商與清運土方業者之間的糾紛，罕見不顧建案基地開挖土方清運稽核規定，沒收到紙本清運許可聯單，就核定網路通報清運資料結案，同意繼續建案繼續施工明顯偏向營造商，有圖利之嫌。

建管處長邱英哲也到場了解，稍後在場外表示當初（今年4月）是個案處理，認定全案是砂石車業者不滿、要脅未果企圖誤導外界。營造商告訴建管處，委託砂石車業者從建案工地載運土方去土資場，載運完畢後，砂石車業者要求追加費用，否則不配合辦理載運完竣手續，工營造商不願受威脅，自行舉證已經完成工地的土方載運後，逕向建管處申報載運完竣。

邱英哲指出，後續建管處也查證營造廠申請的土方載運計畫、比對砂石車GPS軌跡與土資場收土情況，確認皆已完成後，並已受理工地土方完成載運的申報作業，其中並無任何圖利違法行為。

邱英哲強調，建管處在合法的前提上，積極便民協助營造廠完成工作，不然工地好幾個月沒辦法動，現在卻被有意冠上圖利罪名，砂石車業者有任何不法圖利情事，可向檢調檢舉，建管處將全力配合偵辦。

接下此建案土方清運的楊姓業者也到場，他指出按「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」第17、18條規定，土方清運完畢後向建築處申請結案，明確規定要繳交紙本聯單，上面要有出土方工工地管理人、砂石車司機、收土管理人的簽名，市政府卻聽片面之詞信以為真，還出言攻擊清運業者，明顯站在營造商的立場維護營造商的利益，「那我們該有權益誰來維護」？。

楊姓業者說，法規很明確要紙本的聯單，沒有修改前建管處就要依法行事，還說清運業讓工地7個月不能動工，根本是謊言，去年10月完他向營造商提出要加錢，不然清運成本被漲做不下去時，一直到完成清運以後工地都在施工，因為規定可以蓋到1樓，期間營造業者自己停了3周，哪有7個月不能做的情形。

楊姓業者指出在這行做了20年，第一次看見建管處可以不收聯單就同意結案，他會要求加價，是因為工地從簽約到開工隔了約5個月，快接近完工時收土方的堆置場調高入場價格，他換算後要求營造商總價追加400萬元，雙方協調兩次主要負責人不出面，協調沒結果，但是他一樣把事情做完，原本確實想手上握手聯單，可以做為再協調的籌碼，沒想到建管處自己跳出來做出前所未有做法。