救生員人力荒 竹南游泳池將加開救生員檢定及複訓場次

夏季到來，苗栗縣公辦民營的竹南鎮立游泳池，因緊缺救生員，晚間不開放引發民怨，竹南鎮公所近日透過立委陳超明邀體育署官員協商，獲同意就地加開救生員複訓、檢定場次；公所表示，將協助統計各民間協會欲參加複訓及檢定的人數後，提報給體育署。

竹南鎮立游泳池擁有50M游泳池、spa池、親子池、冰水池、熱水池、蒸氣室、烤箱等，設備齊全，是竹南、頭份地區室內游泳主要場所，使用人口眾多，但因缺救生員，今年3月勞務標結束後，縮減四個水道，早晚營業時間縮短、中午也休息，讓許多想利用晚間游泳的民眾感到很不便民。委外運營5年一標，今年新的得標團隊預計本月16日才會進駐營運。

陳超明表示，救生員授證制度109年改為公辦，複訓、檢定的場次、場域都不如以往，導致苗栗地區符合新制的救生員相當少，也影響竹南鎮立游泳池救生員的招募，進而影響游泳空間、營業時間都大大受限，因此特別邀請體育署、苗栗縣政府、竹南鎮公所進行溝通協調。

昨會中陳超明向體育署組長呂宏進提到，授證制度變更後，苗栗鄉親無法就近檢定，前往其他縣市檢定又舟車勞頓，也可能影響檢定表現，大大降低這些準救生員的檢定及複訓意願；為因應夏季泳池使用高峰，才委請體育署能就地加開複訓、檢定場次，盼能增加救生員人力。

呂宏進當場允諾，因過往體育署就曾在竹南游泳池舉辦過檢定場次，因此場地是符合規定的，要請竹南鎮公所協助統計各民間協會欲參加複訓及檢定的人數後，提報給體育署，體育署會盡快就近於竹南游泳池加開複訓及檢定場地，以滿足苗栗地區救生員的需求。