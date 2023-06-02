12億元新竹棒球場遇大雨室內淹水 「禍首」竟是它

斥資12億元改建的新竹市立棒球場缺失不斷，5月19日一場大雨還出現室內打擊練習區、辦公室多處嚴重積水未退情形。議員宋品瑩、陳啓源今天在議會總質詢關切此事，依據市府研判，大雨當天因球場外圍截水溝上方覆蓋有鞋墊、人工草皮，導致截水溝功能失靈，積水才會一路漫到室內，一發不可收拾。

今天是市長高虹安首度赴議會市政總質詢，宋品瑩與陳啓源都聚焦受到市民矚目的棒球場議題質詢，除了追蹤棒球場改善進度等，也追問日前室內淹水的根本原因。

依據市府的災後檢討資料顯示，5月19日凌晨大雨，雨水降到地表後，棒球場外圍截水溝因上方有覆蓋物而功能失靈，先因為戶外休息區積水深度超過7公分，高於室內門檻開始往內進水，戶外繼續累積的積水深度67公分，導致內部走廊、室內空間大淹水。

宋品瑩說，所謂的外圍截水溝上方有覆蓋物，其實就是去年開賽前，被球團發現新竹棒球場水溝蓋蓋在場內，當時的副市長沈慧虹會勘後，在水溝蓋上方覆蓋了2層防釘膠鞋墊、人工草皮導致大雨淹水情形。她要求市府改善因應，不要再發生類似淹水。

「球場去年才新蓋，這樣淹水正常嗎？」宋品瑩質詢時也直言，不只一樓室內空間淹水，連地下室機房也淹5公分，明顯不正常。工務處長曾嘉文說，室內沒全面施作地排與防水庇護設施，可能導致室內淹水後，水有縫隙就會下滲，導致地下室頂版漏水。

市府針對室內淹水情形，已經決定在新竹棒球場的非賽事期間、雨季、防汛期、颱風季，就會將截水溝上方覆蓋的草皮、鞋墊掀開，也決定要在一壘及三壘、休息區室內外門口增設80公分以上防水閘門，地下一樓的機房淹水，將採人工排水、抓漏追蹤。