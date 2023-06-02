桃園28座活動中心 逾使用年限

桃園市的市民活動中心有28座已逾使用年限、9座須耐震補強，多位議員擔憂危及安全，呼籲市府大體檢並增編修繕預算。對此，市府表示重建或整建須考量經費，市長張善政則承諾設法尋找新財源，不過還有土地是否公有、有無使用執照等問題待解決，因此將先盤點各活動中心的現況，再逐步改善。

市府統計，全市361處市民活動中心，有28座已逾使用年限，其中以楊梅區14座最多，其次依序是平鎮區5座、八德區3座、復興區3座、桃園區1座、蘆竹區1座、觀音區1座。

議員許家睿表示，市府對老舊空間缺乏改善標準，以八德茄白市民活動中心為例，1974年啟用後頻頻發生漏水、積水、壁癌、耐震不足、消防安檢未達標等問題，2017年雖曾爭取耐震補強，卻因無使照無疾而終，拖到明年，建物使用年限就要到期。

議員梁為超、吳嘉和表示，中壢區仁祥里、東興里、復興里市民活動中心，廁所或室內設備線路都十分老舊，呼籲市府加速結構補強或修繕工程，修繕預算也要提高。

民政局長劉思遠與社會局長陳寶民表示，民政局每年編列小型工程款4500萬元，社會局有相關經費7400萬元修繕，若同意全數工程，預算每年6、7月就會用盡，因此需要審慎評估。