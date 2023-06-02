關埔國小3期工程4度流標 民代籲檢討標案調整圍籬

新竹市關埔國小三期工程發包，因無廠商投標前天第4度流標，家長得知幾乎炸鍋，不滿何時才能有完整、安全的校園。議員劉彥伶要求市府務實檢討標案外，也呼籲適度調整校內工程圍籬，以免持續阻礙學生出入動線、活動範圍受影響，校園安全令人憂心。

關埔國小是東區指標學校，校舍逐年完成，目前已收到五年級學生，預計下學年迎來全校一到六年級學生，人數達到2000多人。由於周邊建案林立、人口成長，已列為總量管制學校，但校園一蓋6、7年還蓋不完，孩子得在停車場上體育課，引來不少家長詬病。

市府去年著手三期景觀工程，營造商興趣缺缺5度流標；市府去年底與體育館併案整合後再行發包，總經費3.3億元，依舊甩不開流標命運，5月底第4度流標。

劉彥伶說，工程一延再延，市府應深刻了解廠商不投標原因，並務實檢討標案內容，也建議市府應會同規畫設計廠商田中央、學校與家長四方開會研議。

此外，劉彥伶也提到，因應三期工程，校內正中央仍圍起大片甲級工程圍籬，裡頭放滿工地鋼筋廢土，學習環境堪憂，校園被圍籬切成馬蹄形，既然工程遙遙無期，應研議內推圍籬、整地提供合適活動空間。

市府工務處說，預計6月5日召開流標檢討會議，討論後續修正方向，是否將體育館與景觀工程分開處理，施工動線與調度等事項，會綜合評估檢討。教育處說，已特別提醒校方與校園安全通報機制，會再和學校研議可行且兼顧安全的調整方案。