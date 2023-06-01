導演花十年心血拍攝3D電影將巡迴桃園各區80所學校播放

導演曲全立花超過10年的時間，拍攝紀錄片「美麗台灣3D」，希望用卡車巡迴放映的方式進入學校，還曾被學校誤以為是詐騙集團，桃園市政府特地與曲導演合作，在桃園13個區80所學校巡迴放映，首場放映在平鎮區的宋屋國小舉行，桃園市長張善政與學童一起欣賞電影，並嘉許曲導演關懷偏鄉教育。

導演曲全立表示，在35歲時發現患有腦瘤，手術後失去一眼的視力和聽力。後來出售房產，全力投入製作「美力台灣3D行動電影院」。並在全台巡迴播放了紀錄片「美力台灣」和「台灣超人」。

曲全立表示，希望透過巡映紀錄片，讓孩子們對生命有深刻的啟發，讓夢想有機會發芽。他也希望能陪伴孩子們克服外在的限制，勇於追求夢想，並持守正確的道路。

張善政表示，多年前曲全立就曾告訴他，自己拍攝了許多3D紀錄片，希望能夠用卡車巡迴放映的方式進入學校。由於當時曲全立的知名度不高，許多學校誤認為是詐騙集團而拒絕合作。

張善政回憶，當時他在行政院任職，便請教育部發出公文給學校協助放映能順利進行。隨後，曲全立的卡車開始繞行台灣11年，而所有經費都是由曲導演自掏腰包，這令人敬佩。現在他成為桃園市長，希望曲導演的電影能夠在更多桃園市的學校放映。